Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a tras un semnal de alarmă într-o conferință de presă organizată la sediul PNL, alături de deputatul Ioan Bălan, vizavis de ”un caz de șantaj” care a avut loc în zona Fălticeni exercitat de un om al PSD-ului, inspectorul școlar Ghiorghi Cornia, asupra directorului liberal al Școlii gimnaziale ”Ion Lovinescu” din Rădășeni, Grigore Bocanci. Gheorghiu a relatat că Ghiorghi Cornia i-a reproșat directorului liberal că face campanie pentru PNL în școli lucru negat de acesta transmițâdu-i ”mesajul de la partid” anume că în cazul în care PSD obține la Rădășeni un scor sub media județeană a partidului atunci va fi demis din funcție. Parlamentarul liberal susține că dovada există într-o înregistrare pe care directorul școlii a făcut-o cu telefonul mobil în timpul discuției cu inspectorul școlar folosit de partid ”ca instrument de presiune”.

Gheorghiu cere public demisia inspectorului școlar Gheorghi Cornia

”Domnul Cornia l-a chemat pe domnul Grigore Bocanci pe un ton imperativ la el acasă. Acesta nu a acceptat să intre în casă au stat la poartă și acolo a spus clar și răspicat. În primul rând a început să-l acuze că face campanie în școli. Fac precizarea că domnul Bocanci este și consier local la Rădășeni și i-ar fi reproșat că face politică în școli. După ce acesta a negat vehement aceste acuze domnul Cornia a început prin a-i spune să o lase mai moale și a spus că la partid s-a stabilit că dacă la Rădășeni se obține un scor sub media PSD va fi demis. S-a spus clar și răspicat că s-a stabilit la partid. Știm foarte bine ce înseamnă la partid care este relația personală pe care o are domnul Cornia cu domnul Ioan Stan. Ce rămâne ca aspect important din toată povestea este acțiunea de șantaj întreprinsă de domnul Cornia”, a reclarat Gheorghiu.

Bogdan Gheorghiu cere public demisia inspectorului școlar Gheorghi Cornia anunțând că va prezenta acest caz și ministrului educației. ”Împreună cu colegii mei din Comisia de învățământ vom face demersuri la Ministerul Educației, voi interpela pe ministrul de resort și cerem public demisia domnului Cornia pentru că nu se poate ca dânsul să rămână la Inspectorat după cele aflate și dovedite iar faptul că PSD pune oameni în funcții cheie în instituțiile statului cu temă clară de a face politică pentru PSD este inacceptabil în aceste vremuri. Ceea ce fac ei punând presiune inclusiv pe membrii noștri activi să facă campanie invers e ca și cum la un meci de box unul și-ar pune cuie în mănușă. Din păcate aceste practici care vin din vremea bolșevismului

sunt active astăzi la PSD iar până acum dacă puteau părea vorbe goale această înregistrare este dovada clară astfel de practici există, se întâmplă și nu e normal”, a mai spus Gheorghiu.

Bălan: ”Acest incident confirmă că aceste presiuni fac parte din comportamentul infracțional al PSD”

La rândul său, deputatul Ioa Bălan, consideră că acest incident confirmă că aceste presiuni ”fac parte din comportamentul infracțional al PSD”. ”Acest incident confirmă că asemenea presini fac parte din comportamentul infracționmal al PSD în timpul campaniei electorale și în ziua de vot. Asemenea incidente, asemenea presiuni avem semnalate și alte locuri din județ dar și în țară și demonstrează că PSD-iștii nu au învățat nimic din condamnarea șefului lor Liviu Dragnea condamnat tocmai pentru asemenea fraude electorale. Acest caz nu este un incident izolat iar cei ca domnul Cornua sunt doar executanții unor decizii de al vârful pesedeului. Acest comportament infracțional marca PSD trebuie să fie în atenția organelor statului plătite să prevină sau să pedepsească fraudarea alagerilor prin asemenea metode medievale. Noi celor de la PNL ne revine obligația ca pentru generația noastră să facem tot ceea ce trebuie democratic, să informăm cetățenii dar în același timp să invităm ca pe 26 mai să vină în număr cât mai mare la vot că doar astfel putem face noi ce nu pot ei. Nu pot ei fura cât puteți dumneavoastră vota”, a spus Bălan.