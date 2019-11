Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că noul Guvern condus de Ludovic Orban trebuie să ia măsuri urgențe pentru a evita intrarea României în colaps. Într-o declarație politică, Ioan Balan a spus că „bucuria învestirii Guvernului condus de Ludovic Orban trece imediat ce punem pe hârtie prioritățile la care trebuie să răspundă noul cabinet într-un termen record! Acest guvern are misiunea de a lua mai multe măsuri urgente, pentru a evita intrarea țării într-un colaps financiar și într-o situație de nesiguranță socială majoră. Așadar, nici nu s-a uscat cerneala pe decretul de învestire pentru noul guvern, căci Ludovic Orban trebuie să ia o sumedenie de măsuri reparatorii, în condițiile în care PSD a lăsat în urmă o țară devastată, fără niciun ban în visterie, cu toate proiectele majore compromise”.

Ioan Balan consideră că primul lucru pe care Ludovic Orban trebuie să-l rezolve este realizarea celei de-a doua rectificări bugetare pentru anul 2019. „Nu știu de unde și cum va reuși domnul Orban să facă rost de bani, pentru că însuși Eugen Teodorovici a recunoscut recent că a lăsat cămara goală! Oricine poate să întrebe șefii de instituții publice și va afla că majoritatea autorităților nu mai au bani pentru salarii începând cu luna noiembrie și că următoarele salarii nu se pot plăti fără adoptarea unor rectificări la buget. Cu toții știm că banii din TVA nu s-au mai rambursat de câteva luni, iar mii de agenți economici români suferă din această cauză. De asemenea, facturile restante pe care statul trebuie să le plătească s-au înmulțit, iar Dăncilă a aruncat sarcina plății acestora către Guvernul Orban”, a precizat deputatul PNL de Suceava.

Balan: PSD a lăsat în urmă o gaură la buget de peste 30 de miliarde de lei

Ioan Balan a subliniat că la fel de grav este faptul că de la bugetul primăriilor lipsesc peste șase miliarde de lei, bani pe care PSD trebuia să-i asigure încă din vara acestui an, însă „a preferat să-i șantajeze pe aleșii locali cu alocări discreționare”. „Cu toate acestea aceste șmecherii financiare, PSD a lăsat în urmă un deficit bugetar, adică o gaură la buget, de peste 30 de miliarde de lei, numai după primele 10 luni din acest an. Nici un guvern din ultimii 30 de ani nu a lăsat în urmă un asemenea prăpăd financiar, fără să construiască nimic! Alții, în schimb, au greaua sarcină să repare stricăciunile făcute de ei”, a precizat Ioan Balan.

El a mai declarat că după ce Guvernul condus de Ludovic Orban va reuși să deblocheze financiar România în acest sfârșit de an, va trebui să pregătească și bugetul pentru anul viitor, în care vor fi incluse toate cheltuielile prevăzute prin legile în vigoare, respectiv majorare punctului de pensie, majorările de salarii, indexarea alocațiilor de stat pentru copii, finanțarea unor lucrări de infrastructură și cofinanțarea proiectelor europene. „Orice ar spune gurile rele, oricâte intoxicări va mai face PSD, veți vedea că Guvernul Orban va reuși! Pe lângă aceste măsuri, Guvernul Orban va trebui să ia urgent decizii prin care să recredibilizeze justiția, să încurajeze investițiile străine și pe cele românești și să deblocheze șantierele din toată țara. Așa cum îl cunosc eu pe Ludovic Orban, așa cum el însuși ne-a demonstrat în acest an, am toată încrederea că va reuși să le facă pe toate! Va reda românilor speranța că România se îndreaptă spre direcția corectă, normală, către traiul prosper din Uniunea Europeană”, a încheiat Ioan Balan.