Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că regiunea Moldovei începe să se dezvolte ca urmare a investițiilor promovate de guvernările liberale. „Am susținut permanent necesitatea dezvoltării României prin investiții de calitate în infrastructură, sănătate, educație și în extinderea utilităților de bază. După aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, s-au făcut multe investiții publice în România. Nimeni nu poate să conteste acest lucru! Însă, foarte puține investiții au ajuns și în județele Moldovei”, a transmis Ioan Balan într-o declarație politică susținută în Parlament. Ioan Balan a spus că în absența unei infrastructuri rapide de transport și a utilităților, investitorii privați au ocolit Moldova, locurile de muncă au fost greu de găsit, iar salariile au fost printre cele mai mici din țară. „Regiunea Nord-Est a fost mult timp, pe nedrept, printre cele mai mai sărace regiuni din România și din Uniunea Europeană. Astăzi, mulțumită guvernelor liberale, lucrurile s-au schimbat în mod radical. De pildă, în câțiva ani vom avea Moldova legată de provinciile istorice prin autostrăzi moderne. Deși am așteptat atâta timp, astăzi se lucrează pe Autostrada Moldovei, iar alte proiecte de autostrăzi sunt în pregătire”, a precizat Balan. El a subliniat faptul că administrațiile publice locale curajoase au depus sute de proiecte și au obținut finanțare pentru cele mai așteptate investiții, un exemplu fiind președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. „De exemplu, știe o țară întreagă faptul că, la Suceava, Consiliul Județean condus de Gheorghe Flutur construiește deja centuri ocolitoare ale orașelor, modernizează sute de km de drumuri, extinde utilitățile de bază în toate localitățile și se luptă să dezvolte minunatul turism din Bucovina.

Chiar dacă multe dintre investiții nu sunt încă finalizate, acestea au început deja să producă efecte pozitive. Tot mai mulți investitori importanți sunt interesați să deschidă fabrici în Moldova și să creeze locuri de muncă bine plătite. De asemenea, am primit cu satisfacție datele provizorii ale recensământului din anul 2021, care arată că Suceava este printre puținele județe în care populația a crescut. De asemenea, Suceava este al doilea județ din țară cu cea mai tânără populație. Aceste lucruri ne dau mari speranțe pentru viitor.

Toate aceste aspecte favorabile pe care le constatăm astăzi depre dezvoltarea Moldovei nu ar fi fost posibile dacă nu am fi avut oportunitatea finanțării investițiilor cu fonduri europene nerambursabile și dacă, guvernele PNL alături de Președintele României, nu ar fi obținut un volum istoric de fonduri europene pentru România.

Dacă în trecut ni s-a spus că nu putem face autostrăzi, școli, grădinițe și spitale în Moldova cu bani europeni, astăzi faptele vorbesc și cele mai multe investiții se fac cu fonduri europene”, a încheiat Ioan Balan.