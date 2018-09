Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, anunță modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii și propune, împreună cu deputatul PNL Robert Sighiartău, majorarea cuantumului alocației de la 84 de lei, în prezent, la 150 de lei pentru copii de peste 2 ani și majorarea alocației pentru copiii sub 2 ani de la 200 de lei, în prezent, la 300 de lei.

„De peste trei ani de zile, de când PNL a reușit să dubleze cuantumul alocației de stat de la 42 de lei, la 84 de lei, aceasta a rămas la aceeași valoare, de parcă prețurile ar fi aceleași. În ultimii doi ani, inflația a crescut puternic, erodând puterea de cumpărare a salariilor, a pensiilor, dar și a alocației pentru copii. Cu 84 de lei, o familie nu poate fi sprijinită să-și trimită copiii la școală și, cu toate acestea, Guvernul dă din umeri și nu înțelege de ce în România avem în continuare zeci de mii de copii care nu au mers niciodată la școală!Știu, oare, cei din Guvernul PSD-ALDE cât costă un ghiozdan cu toate rechizitele necesare? Știu ei cât costă o uniformă sau o pereche de pantofi pentru un copil care trebuie să meargă la școală? Nu știu, căci altfel, în ultimii doi în care au guvernat țara, cei din PSD și ALDE ar fi putut măcar să indexeze alocațiile pentru copii, măcar cu valoarea creșterii prețurilor”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Dumitru Mihalescul a precizat că a propus această majorare având convingerea că prin această măsură vom putea sprijini copiii să meargă la școală în număr cât mai mare. „Chiar dacă creșterea nu este spectaculoasă, majorarea propusă de noi acoperă o parte dintre creșterile de prețuri provocate de această guvernare. În ceea ce privește acoperirea financiară a acestei măsuri, pot asigura pe oricine că ea se poate susține încă de la 1 ianuarie, bani fiind suficienți în bugetul public, numai că resursele publice sunt cheltuite necorespunzător, pe proiecte inutile, cu valori supraevaluate. Dacă nu investim în copii, România nu o să aibă niciun viitor!”, a încheiat Dumitru Mihalescul.