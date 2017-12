Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, a cerut ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, o situație detaliată a accidentelor rutiere înregistrate în ultimii cinci ani la nivelul județului și a principalelor cauze ale accidentelor soldate cu victime și decese. ”În condițiile în care soluțiile și eforturile Poliției rutiere nu reușesc să diminueze numărul evenimentelor nedorite înregistrate pe drumurile publice din Județul Suceava, iar practica sancționării este fără echivoc mai puțin eficace decât cea a politicilor de prevenire a producerii accidentelor, vă rog să precizați ce măsuri anticipați să implementați, împreună cu autoritățile administrațiilor publice locale, cu administratorul drumurilor naționale, pentru a elimina o parte dintre cauzele acestui număr important de victime ale circulației pe drumurile publice”, a mai cerut Bălan. El s-a arătat îngrijorat de creșterea numărului de accidente la nivelul județului Suceava. ”După o perioadă destul de scurtă, în care numărul accidentelor rutiere înregistrate pe drumurile publice din Județul Suceava se redusese, începând cu anul 2017, practic nu există o zi în care pe drumurile publice din județ să nu se constate accidente cu victime multiple sau chiar cu decese. Am apreciat campaniile derulate de Poliția rutieră, în privința organizării de filtre pentru depistarea conducătorilor auto aflați în stare de ebrietate sau care conduceau sub influența băuturilor alcoolice sau a altar substanțe interzise, potrivit legislației în vigoare. Am apreciat inclusiv campaniile derulate de Poliția rutieră cu privire la acțiunile preventive, care s-au adresat atât conducătorilor auto, precum și pietonilor, deși acestea puteau fi mult mai consistente. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor lucrătorilor Poliției rutiere și a sancțiunilor tot mai numeroase aplicate conducătorilor auto, numărul incidentelor înregistrate în Județul Suceava nu s-a redus, ci dimpotrivă, pare a fi în continuă creștere, având o cauzalitate tot mai diversificată: prezența unor utilaje sau vehicule cu tracțiune animală, nesemnalizate, pe spațiul carosabil, pe timp de noapte; starea tehnică precară a unor autovehicule; starea precară a infrastructurii rutiere, a marcajelor și a semnalizărilor; conducerea unor autovehicule fără a poseda permis de conducere sau cu permis pentru o altă categorie etc”, a arătat Ioan Bălan.