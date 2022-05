Deputatul PSD de Suceava, Vlad Popescu-Piedone, a vizitat astăzi două obiective importante din orașul Mioveni, Uzina Dacia și Spitalul Orășenesc. El a rămas impresionat de dotările cu aparatură medicală de ultimă generație și de tehnologiile medicale moderne de la spital, un exemplu care în opinia sa ar trebui să-l multiplicăm în cât mai multe orașe din țară. ”Am vizitat astăzi, alături de colegii mei din Comisia de Industrii și Servicii din Parlamentul României, Uzina Dacia Mioveni, cea mai mare fabrică românească de mașini, care anul acesta a ajuns la performanța de a produce autoturismul cu numărul 7 milioane!

Am mers apoi la cel mai nou spital de stat, Spitalul Orășenesc Mioveni. Acesta este primul spital public construit de la 0 în ultimii 30 de ani! Am rămas impresionat de dotările cu aparatură medicală de ultimă generație și de tehnologiile medicale moderne care se ridică la nivelul celor mai exigente norme europene. Spitalul are o capacitate de 250 de paturi, distribuite pe 6 etaje. Investiția totală pentru unitatea medicală se ridică la 68 de milioane de euro. Pentru construcție au fost folosite fonduri locale și guvernamentale, iar pentru aparatură – fonduri europene.

În vizita pe care am făcut-o la Primăria Mioveni, l-am felicitat pe edilul orașului, pentru performanța de a realiza un astfel de spital în timpul mandatului său, un exemplu pe care ar trebui să-l multiplicăm în cât mai multe orașe din țară!”, a declarat Popescu-Piedone.