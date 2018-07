Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, și-a prezentat, astăzi, bilanțul activității parlamentare. Maricela Cobuz a precizat că activitatea din prima sesiune parlamentară a acestui an a constat în inițierea mai multor proiecte legislative, prezența la dezbaterile și voturile legislative din plenul Camerei Deputaților, activitatea în Comisia pentru sănătate și familie, participarea la grupuri de lucru cu dezbateri pe teme de importanță actuală.

Din punct de vedere statistic, activitatea parlamentară a deputatului Maricela Cobuz a constat în 79 de propuneri legislative inițiate, dintre care 7 au fost promulgate legi, 30 luări de cuvânt, 26 de declarații politice, 5 interpelări și o întrebare.

Maricela Cobuz a precizat că printre propunerile legislative inițiate anul acesta se numără Proiectul de lege privind Legea muntelui, Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană, Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană, Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană, Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană și Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană. Aceste legi vor sprijini cetățenii care locuiesc în zonele montane, inclusiv cei din județul Suceava, contribuind la creșterea locurilor de muncă, va asigura creșterea nivelului de trai în zona montană, reducerea abandonului activităților agricole, va reduce exodul din mediul rural, va încuraja generația tânără să se implice în activități agricole montane.

Cobuz: În domeniul sănătății, una dintre cele mai importante legi care a fost dezbătută anul acesta a avut în vedere finanţarea Institutului Cantacuzino

Deputatul PSD de Suceava a mai precizat că în domeniul sănătății, cele mai importante legi care au fost dezbătute anul acesta au avut în vedere finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino”, înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii, drepturile pacienților și a persoanelor cu dizabilități, combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

„La sfârșitul lunii februarie, am adresat o interpelare ministrului sănătății cu privire la dotarea cu echipamente de imagistică de tip Rezonanţă Magnetică Nucleară a Spitalului Judeţean Suceava. Aparatul RMN a ajuns în dotarea spitalului județean la începutul lunii iunie a acestui an și a fost utilizat începând cu data de 1 iulie.

De asemenea, pe data de 20 martie 2018, am susținut în Ședinta de Plen a Camerei Deputaților proiectul de lege, inițiat personal, pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale prin care se introduce în curricula învățământului preșcolar, primar și gimnazial orele de Nutriție și educație nutrițională. Propunerea legislativă a fost adoptată de către deputați cu 231 de voturi pentru, iar în momentul de față se află în comisile de specialitate din Senat”, a spus Maricela Cobuz.

Ea a amintit că în luna aprilie, sub egida Centenarului Marii Unirii de la 1918 a participat la acțiunile de împădurire din județul Suceava, acțiuni la care au participat mai mulți voluntari care au conștientizat importanța acestui eveniment.

Maricela Cobuz a mai precizat că în data de 25 mai 2018 a participat la cea de a treia etapă a proiectului ”Descoperă și Cunoaște România”, care s-a desfășurat în Suceava sub egida Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, eveniment la care au participat un număr de 50 de români din Ucraina, mesajul transmis fiind de păstrare și promovare a obiceiurilor și tradițiilor românești indiferet de granițele care ne despart.

„În data de 5 iunie 2018 am luat parte la evenimentul ”Changing Health ” desfășurat la Ambasada Danemarcei, în București. Evenimentul a avut ca scop conștientizarea riscului îmbolnăvirii de diabet, prevenția acestei boli și soluțiile care trebuie implementate în sistemul de sănătate, Danemarca, ca și celelalte țări nordice, fiind în topul țărilor cu cel mai mare număr de pacienți cu diabet.

În perioada 11-12 iunie, am participat ca delegat oficial al Parlamentului României la cea de-a VII-a Reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, care a avut ca scop armonizarea legislației în vederea integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. De asemenea, în data de 12 iunie, în cadrul aceleiași vizite în Republica Moldova am participat la inaugurarea grădiniței Ciulucani, raionul Telenești. Finanțarea lucrărilor de modernizare a grădiniței a fost făcută cu sprijinul Guvernului României”, a mai arătat deputatul PSD.

Maricela Cobuz sprijină îmbunătățirea legii împotriva fumatului

Maricela Cobuz a adăugat că în calitate de deputat și membru în Comisia pentru sănătate și familie, a participat la numeroase grupuri de lucru, în perioada februarie – iunie 2018, privind sistemul de sănătate din România. „S-au pus în discuție probleme precum acreditarea unităților medicale din ambulatoriu, educație în sănătate, prețul medicamentelor, modernizarea sistemului de sănătate, accesul egal la screening, diagnostic și tratament modern a patologiei oncologice.

În ceea ce privește legislația împotriva fumatului, fac parte dintr-un grup de lucru din Parlament care dorește să îmbunătățească această lege, 80% din cancerul pulmonar fiind datorat consumului de tutun. Membrii Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților au primit titlul de Ambasador 2035 fără tutun”, a explicat Maricela Cobuz.

Ea a amintit și de faptul că în această sesiune parlamentară au fost prezenți la Suceava trei miniștri importanți, cel al sănătății Sorina Pintea (invitată la Zilele Medicale Sucevene), al finanțelor, Eugen Teodorovici (invitat să discute aspecte în domeniul financiar împreună cu parlamentarii PSD, secretari de stat, primari, consilieri și membri PSD) și ministrul turismului Bogdan Trif (invitat pentru a stabili prioritățile legate de finalizarea pârtiei de schi de la Câmpulung și pentru a discuta despre modalități de promovare a turismului în Bucovina).

„„În sesiunea extraordinară au fost votate mai multe legi, printre care amintim: Legea offshore (care va contribui la dezvoltarea economică sustenabilă a României în ceea ce privește extracția și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră), Legea privind Codul Administrativ (care oferă un sprijin primarilor, administrațiilor publice, instituțiilor publice locale și județene), Legea privind Codul silvic (proiect important deoarece va asigura necesarul lemnului de foc la un preț rezonabil pentru cetățeni).

În teritoriu, ca deputat PSD de Suceava, îmi continui activitatea la Cabinetul Parlamentar, care se află în incinta Palatului Administrativ Suceava, cetățenii venind în rezolvarea diverselor probleme”, a încheiat Maricela Cobuz.