Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a declarat că toate guvernările de dreapta care au condus România timp de 16 ani au adus doar sărăcie și traume pentru cetățeni. Eugen Bejinariu a subliniat faptul că doar PSD a fost partidul care a guvernat pentru binele românilor. „Cum se face că Partidul Național Liberal sabotează cea mai de preț trăsătură a ideologiei sale: „piața liberă”; închide, la propriu, piețele și condamnă producătorii locali la dispariție? Cum se face că guvernarea de dreapta produce sărăcie și datorii pentru zeci de ani de acum înainte? Cum se face că Guvernul n-a ajutat cu nimic antreprenorii și companiile care aduc mai mult de 60% din taxele colectate de stat? Cum se face că un partid liberal, care prin tradiție ar trebui să încurajeze fiscalitate suplă, se pregătește să impună romanilor, la anul, taxe mărite si impozite noi? Există o singura explicație pentru dramele României guvernate de PNL: amatorismul! Dreapta a guvernat Romania timp de 16 ani si a adus doar sărăcie si traume: fie au tăiat salarii si pensii, fie au majorat taxe, au făcut împrumuturi și au produs șomeri. Vor face același lucru dacă vor câștiga aceste alegeri”, a spus Eugen Bejinariu. El a spus că PSD a demonstrat că PSD a demonstrat că știe să guverneze „și o vom face oricând atunci când românii ne oferă încrederea lor”.

Deputatul social democrat a explicat că programul PSD de guvernare pentru viitorii patru ani reduce impozitul pe muncă, pune în centrul preocupărilor obligația creării de locuri de muncă, acordă sprijin antreprenorilor și încurajează investițiile, aduce bani la buget prin creștere economică. „Programul nostru de guvernare salvează domenii strategice, încurajează agricultura, se preocupă de mediu, de salvarea pădurilor, de educație, de sănătate, de alinierea la politici menite sa prevină efecte ale schimbării climei. Noi am produs mereu bunăstare, atât pentru oameni cât si pentru companii. Doar noi! Oamenii știu ca doar noi știm să guvernăm bine! Pentru binele lor!”, a încheiat Eugen Bejinariu.