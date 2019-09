Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a susținut o declarație politică intitulată „Despre virtutea de a fi tânar, atunci când este unica virtute”. În declarație, Eugen Bejinariu a precizat că înțelege dorinta unor oameni din partide tinere de a ne convinge ca tineretea lor este virtutea care ii separa de neimplinirile politice ale ultimelor trei decenii, dar la cat sunt de vizionari, nu intelege cum aceștia nu stiu ca tineretea nu este o virtute in sine.

Vă prezentăm în continuare delcrația politică pe care deputatul PSD de Suceava a prezentat-o în Camera Deputaților:

„Parlamentul Romaniei, Guvernul in ansamblu si mai toate partidele politice reunesc oameni din mai multe generatii, includ profesionisti din domenii diverse, viziuni diferite si felurite competente. Partide mai noi, jucatori politici de data recenta si-au consolodat platforma retorica in jurul notiunii de “meritocratie”. In lumea ideala pe care o visam cu totii pentru noi si generatiile viitoare, succesul bazat pe merit si izbanda derivata din competente constituie pilonii pe care se aseaza societatea. Dar oamenii generatiei mele stiu ca cel mai de seama ideal, democratia, are de-a face cu singurul merit cuantificabil in arhitectura sociala: acela de a fi ales de oameni. Meritocratia in democratie inseamna, in mod aproape absolut si inainte de orice, votul popular. Politica este forma in care servim democratia si mai ales forma in care ne asiguram ca democratia nu va fi alterata, afectata, ingradita. Abia apoi, in urma celor alesi de oameni, putem alinia compenete in aparatul de administrare a tarii. Abia dupa meritul de a fi valoros si util in ochii oamenilor astfel incat sa-ti dea votul lor, vin merite legate de realizari profesionale trecute, de studii in universitati de elita, de priceperi acumulate in activitatea practica. Si abia in urma acestora varsta ar fi un criteriu, daca dorim sa-l ridicam la rang de criteriu. Caci asa cum maturitatea nu este o garantie de valoare, nici tineretea nu poate constitui certitudine privind competente. Nu exista, in nici o profesie, meritul de a fi tanar. Nu poate fi nici in politica. Cel mai adesea, dimpotriva: competenta, cunoasterea profesionala, priceperile concrete de valoare adaugata vin in directa proportionalitate cu anii petrecuti in domeniul in care doresti sa te afirmi.

Inteleg dorinta unor oameni din partide tinere de a ne convinge ca tineretea lor este virtutea care ii separa de neimplinirile politice ale ultimelor trei decenii, dar la cat sunt de vizionari, nu inteleg cum ei nu stiu ca tineretea nu este o virtute in sine , ca un concept vehiculat prima oara in deceniile staliniste precum acela de “om nou” nu aduce prin sine valoare in ochii celorlalti oameni – decat poate in ochii celor de-o seama cu ei.

Eugen Bejinariu: Intre notiunea de tanar si cea de competente cel mai adesea este un raport antonimic

Este adevarat ca tinerii aduc un suflu nou, aduc entuziasm si idei despre cum pot evolua lucrurile si altfel, dar nimic din toate acestea nu poate inlocui cunoasterea in profunzime a mecanismelor de lucru, a unor domenii de activitate. Competente in domeniul administratiei publice, in general in serviciile publice o intalnim la oameni care au minimum 10-15 ani de experienta.

In ultimele trei decenii Romania a avut doua Obiective Majore de tara: integrarea in NATO si integrarea in UE. Acestea doua, dimpreuna cu toate evolutiile la nivel social, economic si al mentalitatii, toate implinirile majore au fost realizate de oameni care nu erau tineri nici atunci cand le-au desavarsit. Generatia noastra este aceea care a dus la capat singurele doua proiecte de tara ale Romaniei si multe altele care au adus Securitate si Bunastare. Iar pentru noi virtutea de atunci n-a fost aceea ca eram tineri, dupa cum nu este acum aceea de a fi mai vechi in politica. Si atunci si acum aceia dintre noi care am contribuit cu adevarat, concret, masurabil la binele romanilor si la evolutia Romaniei, virtutea cea mai de seama este aceea de a pretui aportul oamenilor din toate generatiile.