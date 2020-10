Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, avertizează că liberalii au creat premisele vânzării activelor unor companii precum Portul Constanța, CEC, Hidroelectrica, Aeroportul Henri Coandă, Compania Națională a Sării, societăți fundamentale pentru economia românească.

”Guvernarea liberală, la doar câteva zile după alegerile locale, își dezvăluie adevăratele intenții. Acestea, din păcate, nu coincid absolut de loc cu promisiunile electorale făcute în sensul guvernării în favoarea românilor.

Primul exemplu de această natură dat de guvernul liberal a venit deja. Astfel, pe 1 octombrie, guvernul PNL a modificat, prin ordonanță de urgență, Legea 173/2020, promovată de PSD, prin care se viza protejarea intereselor naționale prin interdicția vânzării pentru o perioadă de doi ani a participațiilor statului la companiile și societățile naționale. Prin modificările introduse guvernul liberal deschide calea vânzării activelor unor societăți strategice pentru România, deținute de statul român și dorite de mari corporații străine. Așa cum s-a încercat și în timpul guvernării Cioloș, liberalii au creat premisele vânzării activelor unor companii precum Portul Constanța, CEC BANK, Hidroelectrica, Aeroportul Henri Coandă, Compania Națională a Sării, etc, societăți fundamentale pentru economia românească.

Este evident că această guvernare liberală, susținută de USR, PMP, nu reprezintă interesele propriului popor”, a arătat Rădulescu.