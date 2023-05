Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, constată o lipsă de comunicare între constructor și cei de la DRDP Iași în privința reabilității podului de beton de la Milișăuți și a construirii noului pod provizoriu. El a spus că în urma discuțiilor de la fața locului a primit asigurări că lucrările la podul provizoriu vor începe săptămâna viitoare. ”Așa cum am promis, am fost astăzi la podul de la Milișăuți și m-am întâlnit cu reprezentanții constructorului și cu cei ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, inclusiv cu dl. director Ovidiu Laicu. Dacă la telefon se dădeau termene clare, la fața locului lucrurile sunt încă încâlcite. Credeam că discuțiile dintre cele două părți sunt într-o fază avansată,însă sunt multe probleme lăsate nerezolvate. De atâta amar de timp, de când ministrul Sorin Grindeanu a dat banii pentru refacerea podului, vorbim doar de greșeli de proiectare, neînțelegeri și declarații în presă. În rest se pare că nimeni nu a pus la masă cele două părți și nimeni nu a încercat să caute soluții. Sau cel puțin nu a făcut-o suficient. Cine montează podul provizoriu, cine îi asigură mentenanța, erau chestiuni care ieri în jurul prânzului, nu erau încă stabilite. Fiecare parte are explicații de ce s-a ajuns aici, dar nici una nu pare să aibă soluții concrete. E clar că există o lipsă de comunicare între constructor și cei de la DRDP Iași. Din ce am discutat cu dl. Laicu, săptămâna viitoare vor începe lucrările la podul provizoriu. Sper ca de data aceasta acest termen să fie respectat!”, a declarat Șoldan.