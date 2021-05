Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, le-a atras atenția actualelor partide aflate la guvernare că Autostrada Nordului trebuie să fie gata peste patru ani. „Întrebarea bucovinenilor, <Noi când o să avem autostradă?> a primit răspuns anul trecut când a fost adoptată Legea nr.264/2020 pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Nordului, lege inițiată de colegul meu, domnul deputat Eugen Bejinariu”, a spus Gheorghe Șoldan. El a amintit că această autostradă va lega Bucovina de Occident, de la Suceava, prin Vatra Dornei, Bistrița, Dej, Baia Mare, până la Satu Mare. Deputatul PSD de Suceava a precizat că termenul prevăzut de lege pentru realizarea autostrăzii este de patru ani, ceea ce înseamnă că, la finalul acestui mandat, Autostrada Nordului trebuie să fie o realitate, „atât de necesară pentru creșterea nivelului de trai a oamenilor din regiune, pentru dezvoltarea turismului, pentru facilitarea circulației mărfurilor și a oamenilor”.

„Nu sunt surprins, dar remarc că liderii puterii nu par să aibă pe agenda guvernamentală ca obiectiv Autostrada Nordului. Nu am auzit nimic în spațiul public legat de acest proiect și de aceea i-am trimis domnului ministru al transporturilor câteva întrebări, săptămâna aceasta, pentru a-i atrage atenția că suntem cu ochii pe această investiție pe care o coordonează. Mă voi asigura în acest mandat că proiectul are buget și un calendar precis pentru implementare”, a precizat Gheorghe Șoldan. El a dat asigurări că va urmări îndeaproape realizarea Autostrăzii Nordului. „Dacă va îngropa și acest proiect, cum face cu investițiile în educație retrase din PNRR, coaliția PNL-USR va îngropa și viitorul generațiilor de tineri care-și caută locul și rostul în țară”, a încheiat Șoldan.