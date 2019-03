Angelina Jolie a fost numita multi ani la rand una dintre cele mai frumoase femei din intreaga lume. Actrita de meserie, director, sustinator al cauzelor umanitare si mama, vedeta a stiut intotdeauna cum sa arate mereu bine in lumina reflectoarelor. In mai multe interviuri cu reviste celebre, Angelina Jolie a vorbit despre o persoana importanta din viata ei, pe care nici tabloidele nu a descoperit-o pana in prezent: dermatologul Rhonda Rand.

Dermatologul renumit nu a vorbit niciodata despre clientii sai mai ales ca majoritatea sunt celebritati renumite. Se considera modesta si mai degraba preocupata de aspectul vedetelor decat de a posta pe retelele de socializare poze alaturi de staruri. Cu toate acestea dermatolog nu ezita sa vorbeasca despre secretele frumusetii pielii Angelinei Jolie.

Norocoasa pentru ca pielea ei este fina

Rhonda Rand dezvaluie faptul ca Angelina Jolie are un mare avantaj, faptul ca pielea ei este fina fara sa ii faca ceva anume si nu a fost vreodata necesar mai mult decat sa isi aplice o crema de protectie solara sau sa isi curete tenul cu o solutie usoara. Foloseste mereu produse naturale si evita pe cat se poate produsele cosmetice cu multe substante chimice in compozitie.

Ea are o abordare minimala pentru machiaj

Un alt secret pe care il aflam despre Angelina Jolie este faptul ca aceasta nu se machiaza niciodata in timpul liber. Oricum, machiajul ei de la evenimente nu este atat de incarcat. Acest lucru este un avantaj pentru ca ii pastreaza si mai bine tenul fin si curat. Acest lucru nu o determina sa mearga de foarte multe ori la dermatolog pentru tratamente complexe ci doar pentru proceduri de intretinere precum un tratament cu laser pentru stralucirea pielii sau o epilare definitiva. Are foarte mare grija pentru ca procedurile folosite sa nu ii afecteze calitatea pielii si sa ii provoace cicatrici.

Niciodata nu isi schimba rutina de ingrijire

Actrita nu este deloc interesata sa incerce diferite creme si tratamente pentru piele. Are anumite produse preferate pe care si le ia cu ea de fiecare data cand calatoreste. Produsele cosmetice preferate ale Angelinei au proprietatea de a mari colagenul si elasina si pastreaza porii curati.

Crema de protectie solara – nelipsita

Dermatologul mai spune faptul ca actrita foloseste creme de protectie solara inca din tinerete pentru a-to proteja pielea de razele nocive ale soarelui. Aceasta este constienta de faptul ca acset lucru nu face decat sa ii creeze probleme de pigmentare si tenul respectiv pielea imbatranesc mult mai repede. Totodata pentru a se feri de soare poarta mereu palarii iar pentru o piele neteda se hidrateaza foarte mult consumand apa.

Daca iti doresti sa arati si tu ca Angelina Jolie poti tine cont de sfaturile simple de mai sus pe care actrita le urmeaza de ani de zile.

