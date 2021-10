În perioada 29 – 31 octombrie a.c., polițiștii suceveni au organizat mai multe acțiuni cu efective sporite și în sistem integrat cu jandarmi și lucrători de poliție locală, în vederea limitării răspândirii COVID-19, fiind urmărită respectarea normelor legale aplicabile în contextul prelungirii stării de alertă, de către transportatorii de persoane.

În cadrul acestor acţiuni sunt verificate mijlocele de transport public, dar și vehiculele tip taxi sau microbuzele și autocarele private.

De asemenea, acțiuni de verificare și control desfășoară și polițiștii din cadrul structurilor de Poliție Transporturi pentru verificarea modului de respectare a măsurilor de porevenirea a răspândirii SarsCov2 în gări și trenurile de persoane.

Poliţia Suceava a informat că principalele repere urmărite sunt portul măștii sanitare de protecție, distanțarea socială și existența în mijloacele de transport a substanțelor dezinfectante.

„Cunoscând eficiența măștilor de protecție, credem că este important să conștientizăm pericolul infectarii cu noul coronavirus și să alegem informat și responsabil să purtam masca, pentru a preveni infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Când o persoană infectată tușește, poate elimina printr-un singur episod de tuse până la 3.000 de picaturi respiratorii.

Prin urmare, măștile de protecție ajută la reducerea transmiterii in comunitate, in special dacă sunt utilizate in transportul public si in zonele aglomerate”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Suceava.

Poliţiştii suceveni au transmis că pentru a folosi corect masca de protecție trebuie urmaţi paşii următori:

Inainte de a pune masca pe față, spală-te pe maini cu apă și sapun sau folosește o soluție dezinfectantă;

Acoperă-ți gura și nasul cu masca și asigură-te că nu există decalaje intre fața și mască;

Evită să atingi masca în timp ce o folosești; dacă totuși atingi masca, spală-te imediat pe mâini cu apă și săpun sau folosește o solutie dezinfectantă;

Schimbă masca cu una nouă imediat ce observi că s-a umezit și nu reutiliza maști de unică folosință;

Atunci când vrei să-ți scoți masca, evită să atingi partea din exterior, care poate fi contaminată cu microbi.

Pune masca intr-o pungă de unică folosință și arunc-o la coș.

Reamintim că în conformitate cu legislația în vigoare și Ordinul Comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății nr. 156 din 25.10.2021 se instituie obligativitatea portului măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, preum și la locul de muncă și mijloacele de transport în comun.

În cadrul acțiunilor desfășurate în aceste zile, au fost verificate 163 de mijloace de transport, fiind aplicate 160 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe cu măsura avertismentului pentru neportul măștii de protecție scopul principal fiind conștientizarea cetățenilor și a transportatorilor cu privire la necesitatea respectării acestor măsuri pentru limitarea răspândirii SarsCov2.

Poliţiştii suceveni vor intensifica acţiunile pentru informarea cetățenilor și operatorilor economici, precum și pentru prevenirea sau sancționarea nerespectării legislației în domeniu.

„Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de protecție individuală și interdicțiile impuse de autorități, în efortul comun de gestionare a situației pandemice!”, a mai transmis Poliţia Suceava.