În cursul acestei zile, între orele 10.30-14.00 sub coordonarea prefectului județului, Alexandru Moldovan o echipă mixtă, complexă, formată din 8 polițiști, 4 jandarmi, 2 specialiști ITM si cate un specialist din cadrul DSP si DSVSA Suceava a acționat în zona municipiului Falticeni si orașului Dolhasca pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov2 si verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin Legea 55/2020 si HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă. Activitatile au avut în primul rând un rol preventiv, de responsabilizare a cetățenilor și agenților economici. S-a urmărit purtarea măstii de protecție în spațiile închise, respectarea distantarii sociale și respectarea măsurilor de protecție sanitară de catre angajații unităților economice dar si a celorlalte măsuri privind dotarea cu substanțe dezinfectante, asigurarea fluxurilor separate de acces, marcaje pentru distanțare, etc. Acțiunile punctuale au debutat în piața agroalimentara din Falticeni, fiind continuate în bazarul din localitate si la unități economice si terase din zona esplanadei municipiului. Echipele mixte au verificat si Complexul Comercial Nada Florilor, ulterior fiind desfășurate activități de control în zona autogarii si la unitățile economice de pe străzile Maior Ioan, Republicii si 2 Grăniceri. În cadrul acțiunii au fost aplicate si 13 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legislației in domeniul prevenirii răspândirii Covid 19, fiind verificate 53 de societati comerciale, unități bancare, magazine, chioșcuri, terase, săli de jocuri si alte obiective. De asemenea, au fost legitimate peste 120 de persoane purtandu-se discuții cu privire la adoptarea unei conduite preventive.

Ulterior, prefectul județului, împreună cu reprezentanți ai IPJ Suceava, viceprimarul orașului Dolhasca si polițiștii Poliției Orașului Dolhasca s-au deplasat la Centrul de Bătrâni al Asociatiei Mila Creștină si Centrul de copii Sf. Gheorghe de pe raza orașului Dolhasca. Aici, 15 copii si adolescenti au primit măști si mănuși de protecție fiind desfășurată totodată o activitate interactivă de instructaj privind modul de purtare a echipamentelor de protecție si importanta respectării normelor de igienă.

Totodată, echipe mixte au efectuat verificări la 6 unități economice de pe raza orașului Dolhasca, activitățile de control fiind inca în desfășurare.