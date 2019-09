Duminică, 8 septembrie 2019, în comuna Bilca a avut loc un eveniment special. După o muncă de aproape 9 luni de zile, ore bune de voluntariat, contribuții individuale ale tuturor celor care au dat o mână de ajutor, în colaborare cu autoritățile locale, grupul civic „Inițiative pentru Bilca” a transformat un teren viran într-un adevărat spațiu comunitar.

Parcul Prieteniei și-a deschis duminică porțile, în prezența a peste 200 de săteni, tineri și adulți. Spațiul cuprinde alei din piatră, băncuțe care te îndeamnă să te odihnești la umbra copacilor înalți, teren de volei, teren de fotbal, spațiu de joacă pentru copii, zonă pentru grătare, un foișor, zonă pentru foc de tabără și chiar o zonă pentru proiecții în aer liber, toate realizate la inițiativa și prin implicarea unor oameni care au înțeles că au și ei o responsabilitate pentru felul în care arată comuna lor și n-au mai stat pe gânduri.

Participanții s-au bucurat împreună de faptul că un teren viran din comuna lor a fost transformat într-un parc natural, unic în zonă. Copiii s-au întins în hamacele legate de copacii umbroși, bătrânii povesteau cu nostalgie de vremuri trecute, iar în aceeași după-amiază, grupul civic a organizat și o proiecție în aer liber a meciului de fotbal România – Malta.

„Ne bucurăm că am reușit să creăm acest spațiu comunitar în comuna noastră, un loc unde oamenii pot petrece timpul frumos, pot citi pe o bancă, pot socializa, organiza un grătar sau chiar o proiecție de film în aer liber. Ne-am dorit să vedem că Bilca se dezvoltă și am trecut de la inițiativă la acțiune. A fost o atmosferă cum n-am văzut de multă vreme în comună, un timp petrecut frumos împreună. Ar trebui să găsim mai des lucruri care ne unesc decât pe cele care ne dezbină, căci nu am ales să ne naștem cu toții în aceeași comună, dar dacă soarta a decis astfel, e important să conștientizăm că bunul ei mers ține de fiecare dintre noi. Sperăm ca prin acest efort, să determinăm și alți cetățeni și chiar alte comune să ne urmeze exemplul, să se implice pentru înfrumusețarea vieții de la țară.” au declarat Luca Ciubotaru, Iosif Cîrstean și Sorin Puha, membri ai grupului civic „Inițiative pentru Bilca”.

Întregul efort de amenajare a acestui parc s-a realizat prin contribuția a peste 30 de săteni (de la utilaje pentru lucrări, muncă fizică, idei, donații în bani sau materiale – lemn, vopsele, obiecte etc) și cu sprijinul autorităților locale. Cert e că se poate, oamenii cu inițiativă transformă comunitatea. Lista completă a contribuțiilor poate fi consultată aici (link).

Grupul civic „Inițiative pentru Bilca” a apărut în urmă cu un an (în 2018), din prietenia unor cetățeni ai comunei care și-au dorit să dea ceva înapoi locului din care au plecat sau în care locuiesc. De la acțiuni culturale, sociale sau chiar refacerea unor porți tradiționale de la intrarea în comună, toate aceste acțiuni civice au arătat că acolo unde există inițiativă și oameni dispuși să dea puțin din timpul lor și pentru comunitate, apar și rezultatele.