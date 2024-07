În cinematografie, unele locuri devin celebre nu doar pentru povestea filmului, ci și pentru frumusețea lor naturală și culturală. De la peisaje idilice la orașe vibrante și locuri istorice, turismul inspirat de filme atrage milioane de vizitatori anual în căutarea experiențelor autentice. Iată câteva dintre dintre cele mai iconice locații de film din întreaga lume.

Locuri de filmare pentru „Nea Mărin Miliardar”

Într-unul dintre cele mai populare filme românești, „Nea Mărin Miliardar” (1979), litoralul românesc joacă un rol esențial. Aici, Nea Mărin, interpretat de Amza Pellea, își desfășoară aventurile comice și pline de umor. Acest film a pus în lumină frumusețea peisajului de la Marea Neagră și a adus în prim-plan atmosfera de vacanță specifică litoralului românesc. În prezent, turiștii care doresc o vacanță activă se pot bucura de aceeași atmosferă într-un hotel din Costinești cu piscină.

Central Park din „Home Alone 2: Lost in New York”

Central Park din New York a devenit un simbol al orașului mare, iar în „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), parcul devine un decor pitoresc pentru aventurile lui Kevin McCallister. De la Plaza Hotel până la pista de patinaj Wollman, acest film a introdus milioane de turiști în frumusețea și atmosfera vibrantă a New York-ului în sezonul de Crăciun.

Peisajele din „Stăpânul Inelelor”

Trilogia „Stăpânul Inelelor” (2001-2003), regizată de Peter Jackson, a folosit peisajele naturale spectaculoase ale Noii Zeelande pentru a da viață lumilor fantastice de pe ecran. De la Munții Stâncoși din South Island la Tongariro National Park, turiștii pot explora acum locuri precum Hobbiton și Mount Doom, care au devenit atracții turistice majore datorită faimei filmului.

Paris, Franța și „Moulin Rouge!”

„Moulin Rouge!” (2001), filmul muzical regizat de Baz Luhrmann, aduce la viață atmosfera boemă a Parisului din secolul al XIX-lea. Montmartre și cartierul Pigalle, unde se află celebrul cabaret Moulin Rouge, au devenit destinații de top pentru turiștii care doresc să experimenteze romantismul și vibrația culturală a orașului luminilor.

Platforma 9¾ din „Harry Potter”

Pentru milioane de fani ai seriei „Harry Potter” (2001-2011), vizitarea Londrei include o oprire obligatorie la King’s Cross Station. Aici, turiștii pot găsi Platforma 9¾, locul de plecare imaginat de J.K. Rowling pentru Hogwarts Express. Această locație iconică din film a devenit un punct de întâlnire pentru pasionații de magie și aventuri fantastice.

Fontana di Trevi din „La Dolce Vita”

Fontana di Trevi din Roma a fost decorul celebrului film „La Dolce Vita” (1960), regizat de Federico Fellini. Scena în care Anita Ekberg se scaldă în faimoasa fântână a devenit una dintre cele mai iconice imagini din istoria cinematografiei. Astăzi, turiștii vin să arunce monede în fântână, sperând să-și îndeplinească dorințele.

Sydney Opera House din „Finding Nemo”

Sydney Opera House este una dintre cele mai recunoscute structuri arhitecturale din lume, iar în animația „Finding Nemo” (2003), realizată de Pixar, devine un punct central în aventurile pe care le trăiesc Nemo și prietenii săi. Această clădire impresionantă și portul din Sydney au atras turiști din întreaga lume dornici să exploreze locurile din film.

Plajele din „The Beach”

Filmul „The Beach” (2000), cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a făcut din plaja Maya Bay din Thailanda o destinație de vis pentru tinerii călători în căutarea aventurii și a exotismului tropical. Cu toate acestea, supra traficul turistic a avut un impact asupra ecosistemului fragil, ceea ce a dus la închiderea temporară a plajei în anii recenți.

Vancouver Public Library din „Fifty Shades of Grey”

Saga romantică „Fifty Shades of Grey” (2015) a fost filmată în mare parte în Vancouver, Canada. Vancouver Public Library a devenit un simbol al orașului și o atracție pentru fanii seriei, care doresc să exploreze locurile unde au avut loc filmările și să simtă atmosfera romantică a poveștii.

Călătoria în locațiile de film celebre nu doar că îți oferă ocazia de a retrăi scenele favorite din filme, dar și de a explora culturile și peisajele care au inspirat regizorii și actorii. Aceste locuri devin puncte de reper pentru pasionații de film și călătoriile lor, transformând vacanțele în aventuri neașteptate și pline de magie cinematografică. Indiferent dacă ești fan al seriei „Harry Potter” sau un iubitor al naturii spectaculoase din Noua Zeelandă, fiecare destinație de film te invită să descoperi o parte din povestea lor fascinantă!