DAL Travel, agenție de turism specializată în circuite turistice și destinații care acoperă toate continentele, anunță că la ora actuală înregistrează o creștere de 30% a cererii pentru sărbătorile de iarnă (Crăciun și Revelion), față de aceeași perioadă a anului precedent (primele 6 luni ale anului).

Într-o lume în continuă schimbare, turiștii români au adoptat o abordare proactivă în ceea ce privește planificarea vacanțelor de iarnă. De ce rezervă din timp? Care sunt destinațiile preferate și ce tendințe se conturează? Agenția de turism DAL Travel a analizat datele și vă prezintă concluziile.

Iată care sunt motivele pentru care românii rezervă din ce în ce mai devreme pentru sărbătorile de iarnă și aleg circuite pentru perioade lungi de timp:

Prețuri avantajoase: Rezervând cu mult în avans, turiștii beneficiază de tarife mai bune la biletele de avion, cazare și pachete turistice.

Varietatea de destinații: Rezervările timpurii oferă o gamă mai largă de opțiuni, astfel încât turiștii pot alege cu atenție destinația care li se potrivește cel mai bine. Multe destinații îndepărtate, dar și din Europa, sunt solicitate de turiști din întreaga lume, iar pe ultima sută de metri există riscul ca locurile să se epuizeze.

Vacanță mai lungă: Combinând Crăciunul și Revelionul, turiștii beneficiază de o vacanță mai extinsă. Aceasta le permite să se bucure de ambele sărbători într-un mod special și să exploreze mai multe locuri.

Destinații exotice și îndepărtate: Turiștii români aleg să petreacă sărbătorile în locuri calde și exotice, precum Indonezia, Ecuador & Galapagos, Tahiti, Filipine etc. Aceste destinații oferă o experiență culturală diferită și atrăgătoare, altă climă, departe de frigul iernii europene. Chiar dacă Polinezia Franceză este un vis greu de atins, DAL Travel a reușit anul trecut să trimită în acest colț de rai 2 grupuri, iar anul acesta ne dorim ca alți turiști să trăiască această experiență, alături de cei care deja o cunosc și au rămas îndrăgostiți iremediabil de această destinație.

Croaziere: O altă opțiune populară și comodă este petrecerea Crăciunului și a Revelionului pe un vas de croazieră, care constituie, practic, un hotel plutitor. Acesta oferă confort, distracție și posibilitatea de a explora mai multe destinații într-un singur sejur.

Principalele destinații și tipuri de pachete turistice ale sărbătorilor de iarnă sunt:

► Piețele de Crăciun în Europa (Alsacia, Germania, Polonia, Portugalia, Țările Baltice și Malta)

► Croaziere de Crăciun și de Revelion pe 2 itinerarii asiatice inedite: Taiwan – Filipine – Malaezia – Brunei – Vietnam – Singapore și Singapore – Thailanda – Vietnam – Hong Kong – Macao

► Croaziere de Revelion în Marea Caraibilor, în 10 insule: Martinica – Guadeloupe – Insulele Virgine – St. Kitts & Nevis – Antigua & Barbuda – St. Maarten – St. Lucia – Barbados – St. Vincent & Grenadine – Grenada și 2 croaziere în Golful Persic: Qatar – Bahrain – Oman – Emiratele Arabe Unite (un grup fiind „sold out”)

► Se observă o tendință în creștere a cererilor pentru programelor de tip circuit pentru perioada care acoperă Crăciunul și Revelionul, în destinații precum Vietnam – Cambodgia, Ecuador & Galapagos – Columbia, Sicilia – Malta, Japonia – Polinezia Franceza: Insula Moorea – Insula Bora Bora – Insula Rangiroa – Insula Tahiti

Cele mai solicitate destinații pentru Revelion sunt cele

► din Asia: Thailanda – Malaezia – Singapore, Sri Lanka, Hong Kong – Singapore, Indonezia – Insula Bali & Insula Lombok, Asia Centrală – Uzbekistan

►din America Latină: Argentina – Uruguay – Brazilia, Panama – Costa Rica, Mexico City & Incursiune în Mexicul Colonial, Mexic – Guatemala – Honduras – Belize

►din Africa: Egipt, Tunisia, Maroc, Algeria, Africa de Sud

►din Europa: Portugalia cu insulele Azore și Madeira, Spania cu insula Fuerteventura și Gran Canaria, Malta, Țările Baltice.

De asemenea, sunt deja „sold out” pachete de Revelion în Vietnam, Filipine și Gran Canaria precum și o croazieră de Revelion în Golful Persic (Qatar – Bahrain – Oman – Emiratele Arabe Unite).

Tarifele încep de la 990 euro / persoană pentru Piețele de Crăciun în Țările Baltice (2-7 decembrie) sau Revelion Istanbul (29 decembrie 2024 – 3 ianuarie 2025) și ajung până la 9940 de euro / persoană pentru Crăciun în Japonia și Revelion în Polinezia Franceză (23 decembrie – 09 ianuarie 2025). Toate cazările sunt asigurate la hoteluri de 4 și 5 stele, iar pachetele turistice includ transportul cu avionul, transferuri etc.

„Avem pachete turistice pentru sărbătorile de iarnă și Revelion 2025 disponibile încă de la începutul anului. Dincolo de frumusețea și magia pe care o aduc sărbătorile de iarnă, românii demonstrează că planificarea timpurie este cheia pentru o vacanță perfectă. Deși mai sunt 5 luni până la Crăciun și Revelion, rezervările pentru aceste programe au înregistrat deja o creștere remarcabilă de 30% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Turiștii români aleg destinații diverse de pe întregul mapamond și au încredere în consultanța și expertiza agențiilor de turism. Fiecare dintre aceste circuite și sejururi are un însoțitor de grup cu mare experiență. Există o cerere din ce în ce mai mare, de la an la an, pentru destinațiile de sărbători din partea turiștilor din întreaga lume, mai ales după perioada în care nu s-a putut călători liber, așa că este esențial ca turiștii români să rezerve din timp pentru a beneficia de siguranța destinației alese și de tarife mai avantajoase”, declară Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Mulți turiști aleg să evadeze de la responsabilitățile specifice sărbătorilor de iarnă, preferând să viziteze locuri noi sau să revină în locuri dragi lor. Astfel, pot petrece mai mult timp relaxându-se și explorând destinații noi. Pachetele turistice au durate variabile, de la 6 până la 19 zile, și se observă că tarifele devin din ce în ce mai accesibile pentru românii cu venituri medii, pe măsură ce interesul crește de la an la an.

Despre DAL Travel

Cu peste două decenii de experiență în domeniul turismului, DAL Travel se remarcă prin organizarea a peste 400 de circuite exotice anuale cu însoțitor, oferind șansa de a descoperi cele mai frumoase locuri din lume. Sunt dedicați să ofere vacanțe fără cusur și de neuitat, experiențe autentice, punând accent pe calitate și satisfacția clientului.