Aseară, într-un cadru relaxat si nonconformist, a avut loc evenimentul de lansare a primului magazin Maressia in București by Alina Marica, în prezența reprezentanților mass media si a mai multor persoane publice importante, printre care Catinca Roman, Navi, Florin Burescu, Andrei Neagu, Jezebel și alții. Magazinul este situat la etajul al doilea al Cocor Shopping Center, și de-acum înainte veți putea admira si achiziționa creațiile designerului Alina Marica, adevărate bijuterii vestimentare în tendințe, cu un touch de broderie tradițională.

Colecția a fost prezentată de apreciatul stilist Cristina Bursuc (redactor-șef FPM) și a caștigat de la început inimile invitaților. Incluzând vestimentație de zi și de seară și accesorii, toate piesele sunt create in stilul exclusivist al Alinei Marica.

Maressia – un brand cu suflet

“Dupa mulți ani petrecuți în top management bancar, am simțit nevoia sa fac o schimbare. Am decis să lansez brandul Maressia, deoarece am fost puternic atrasă intotdeauna de simbolurile care provin din tradițional, dar și de fashion. Pentru că mulți mă întreabă ce înseamnă Maressia, am să le răspund acum că Maressia înseamnă în limba dacă râu mare. Denumirea se potrivește perfect cu conceptul brandului: acela de a aduce simbolurile din tradiționalul românesc și de a le reînvia pe haine moderne, în tendințe, exact așa cum râul reprezintă trecutul și prezentul simultan”, a spus povestea brandului Maressia fashion designerul Alina Marica. “Am facut haine de cand mă stiu, lucram la masina de cusut a bunicii. Cursul de design vestimentar pe care l-am urmat a venit în mod natural, pentru a-mi completa pasiunea. Iata ca acum creațiile mele vor fi la indemâna celor care le apreciaza, odata cu deschiderea primului magazin in București al brandului!”

Piesele vestimentare ce poartă semnatura Alinei Marica au aceeasi trăsătură distinctivă: broderia cu simboluri inspirate din tradițional. Haine confortabile, în tendințe, piese vestimentare de serie mică si unicate. Haine în care poți trai, iubi, te poți misca liber și te poți simți tu, te poți regăsi mai aproape de tradiții și de rădăcini. Conturată cu multă grijă și atenție pentru detalii, fiecare piesă Maressia este gandită pentru a oferi celui ce o poartă experiența autenticului și naturaleței care nu se demodează niciodată. Hainele din colecția Maressia sunt haine personalizate, create și realizate în atelierul propriu.

Colecția Maressia Toamna-Iarna 2017, numita New Traditional – bijuterii vestimentare cu un touch de broderie tradițională



“Cu această colecție sper să ajung la inimile oamenilor, deoarece a fost creată din suflet și cu suflet. Imi doresc doar să placă creațiile mele cel puțin atat de mult pe cat mi-a facut mie placere să le creez”, declara Alina Marica în cadrul evenimentului de lansare.

Materialele folosite la realizarea hainelor Maressia sunt 100% naturale. Sunt ţesute din fire naturale de lână, in, mătase, bumbac într-o fabrica în România în care calitatea este prioritară. “Este foarte important pentru mine să folosesc numai materiale de cea mai bună calitate, este o decizie cu care am pornit la drum și de la care nu mă voi abate niciodată”, ne spune designerul.

Pe toate creațiile Alinei Marica veți regăsi broderie de inspiratie tradițională cu un touch în trend, provenit din punctul Maressia, punctul în stea, care are la bază tradiționalul punct românesc în cruce, însă fiind mai complex și mai sofisticat. Inspirate din ii vechi și reinventate prin stilizare, aceste broderii sunt unice, originale și reprezintă caracteristica esențială a brandului Maressia.

Iubire și respect față de tradiție și valori transpuse intr-un concept 100% original

“Încercam să ne reîntoarcem către rădăcini, către tradițiile de care ne-am depărtat în ultimii 20 de ani, îmbrățișând cultura vestică în detrimental celei autohtone. Acum românii au înțeles că ei contează ca popor de sine stătător împreună cu tradițiile și cultura lui și încearcă să regasească și să inceapă să aprecieze din nou specificul tradițional, nu numai în fashion, dar și în arta culinară, în pictură, muzică”, a mai mentionat designerul.

Toate aceste elemente românești au fost prezente in seara lansării colecției și magazinului Maressia – de la gama de vinuri Tohani, până la delicioasele produse lactate ale unei fabrici din Vrancea.

Jezebel a întregit, cu talentul sau nativ și pasiunea imensă pentru muzică, atmosfera de autentic românesc. Reinterpretând muzica românească într-o maniera proprie si fascinantă, Jezebel a fost alegerea perfectă pentru evenimentul de lansare al primului magazin Maressia din București.

De acum inainte creațiile Maressia sunt disponibile la etajul 2 al Cocor Shopping Center, în primul magazin al brandului.