Ȋn perioada 24 septembrie – 4 octombrie 2019 s-a derulat campania de voluntariat şi acțiune comunitară ,,Florile recunoştinței” la care a fost partener şi Grădinița cu Program Normal nr. 8 Suceava (structură a Ṣcolii gimnaziale ,,Grigore Ghica Voievod”) din carierul Ițcani. Scopul campaniei a fost sensibilizarea copiilor şi adulților pentru adoptarea unei atitudini prosociale , bazate pe afecțiune, respect şi prețuire față de persoanele vârstnice. Ȋn acest scop , educatoarele: Rădăşanu Irina şi Nastasi Anamaria au desfăşurat activitățile: ,,Atelierele hărniciei” – unde preşcolarii au realizat felicitări pentru bunici ; ,,Povestirile bunicilor”- în cadrul căreia copiii au primit vizita bunicii Floarea ,în vârstă de 80 de ani, care a spus copiilor poveşti pe care le ştie din copilărie şi activitatea : ,,Bucuria de a dărui” în care copiii s-au deplasat la Centru de îngrijire medico-social ,,Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din cartierul Ițcani unde au fost primiți de 21 de bătrâni care s-au molipsit de veselia copiilor şi s-au sensibilizat la primirea cadourilor pregătite pentru ei.

