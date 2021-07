Fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, generalul în rezervă Vasile Moțoc, susține reorganizarea regională a României, pentru atragerea mai rapidă a fondurilor europene pentru investiții de mare anvergură. Prezent în studioul Radio Top, el a declarat: „Dacă am fi fost noi, Bucovina, și nu sînt un naționalist cînd spun din Țara Bascilor, poate eram mai departe și eram conectați la o autostradă și nu stăteam să ne rugăm de Guvernul lui X sau al lui Y. Ca euroregiune altfel se administrează banii, erau banii noștri. Uniunea Europeană dă mai ușor banii pentru o euroregiune, pentru că vede lucrurile macro. Ce leagă drumul european 85? Polonia de Bulgaria. Păi, să investim și la Siret să facem o vamă așa cum trebuie și să facem autostrada care să ne scoată din România. La vama Siret s-au făcut investiții slabe în ultimii ani, dar acum este un proiect european care probabil îi va schimba fața total”. În opinia generalului, reorganizarea administrativ-teritorială ar trebui să aducă laolaltă județele Neamț, Suceava și Botoșani, iar capitala să fie la Suceava pentru că „din punctul de vedere al dezvoltării economice și al infrastructurii sîntem superiori”. Vasile Moțoc a completat: „Avem și aeroportul care dă un plus oricărei zone”.

