Primăria Sucevei a demarat o acțiune care dă plus valoare municipiului. Stâlpii informativi din intersecțiile importante ale orașului au fost împrospătați cu imagini ale principalelor obiective turistice din Suceava, împreună cu denumirea străzilor. Viceprimarul Lucian Harșovschi a postat pe pagina sa de socializare câteva imagini cu stâlpii informativi upgradați imagini relevante care arată că un simplu detaliu pot face Suceava mai frumoasă.

