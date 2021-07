Moartea Lidiei Bejenaru, soția lui Nicolae Botgros, i-a lăsat fără cuvinte pe colegii de breaslă care au cunoscut-o. Artista s-a stins luni, 26 iulie, la 68 de ani, în urma unei hemoragii survenite după ce suferise nu mai puțin de trei operații într-o săptămână! Lidia Bejenaru suferea de o boală nemiloasă: cancer la colon, notează click.ro.

Laura Lavric, bună prietenă cu familia Botgros, nu-și poate stăpâni lacrimile de când a aflat tragica veste a decesului Lidiei Bejenaru. “Colea a fost cu Lidia și pe la Viena, a avut probleme și cu un picior, din câte știu. A fost operată și a făcut niște complicații. S-a prăpădit, săraca! Nu pot să merg la înmormântare cu Covid-ul ăsta. Îmi pare atât de rău! Eu am făcut Covid și am imunitate, dar nu am fost internată în spital. Ăștia nu o să mă creadă că am imunitate, mă bagă în carantină”, a declarat Laura Lavric, în lacrimi, la Prima TV, potrivit sursei citate.

