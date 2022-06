Odată cu Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a au ieșit la iveală o serie de detalii neștiute despre monarhul cu cea mai lungă domnie din Regatul Unit.

Regina Elisabeta a II-a este unul dintre monarhii care de-a lungul domniei sale a rămas cu picioarele pe pământ. Elizabeth Alexandra May, căci așa o chema pe când era prințesă, are obiceiuri și pasiuni cât se poate de normale și înainte să ajungă pe tronul Marii Britanii a făcut lucruri la care puțini se așteptau, notează click.ro.

În copilărie, monarhul britanic avea aceeași mare pasiune pentru animale ca acum, semn că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Regina Angliei a primit primul cal de la bunicul său, regele George al V-lea, pe care l-a numit Peggy. De atunci, Majestatea Sa a continuat să călărească ori de câte ori a avut ocazia, însă acum problemele de mobilitate cu care se confruntă nu îi permit.

În perioada în care a fost educată acasă, cu ajutorul sistemului „home schooling”, ea a învățată franceză, germană, dar și muzică. Din acest motiv, pentru că vorbește foarte bine franceza, regina va vorbi doar în limba oficială ori de câte ori vizitează Franța. Este singura persoană din Regatul Unit care nu are nevoie de carnet de conducere și, în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a fost șofer de camion.

Aportul adus în perioada respectivă a fost muncă voluntară, iar pe lângă camioanele pe care le conducea, regina Elisabeta a II-a era și mecanic. Astfel a devenit prima femeie din familia regală care să fie înrolată în armată, potrivit sursei citate.

