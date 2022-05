Comisiile de examinare care vor susține sesiunile suplimentare din acest sfârșit de săptămână își vor desfășura activitatea astfel:

Sâmbătă – 21.05.2022, activitate cu 14 examinatori din care:

3 examinatori în Fălticeni la categoria B – câte 11 candidați/examinator;

9 examinatori în Suceava la categoria B – câte 12 candidați/examinator;

2 examinatori în Suceava la categoria C, CE – câte 6 candidați/examinator;

Duminică – 22.05.2022, activitate cu 13 examinatori, doar în mun. Suceava, din care:

11 examinatori la categoria B – câte 10 candidați/examinator;

2 examinatori la categoria C, CE – câte 5 candidați/ examinator.

În cursul zilei de luni, 23.05.2022, prefectul Alexandru Moldovan va desfășura împreună cu conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava o activitate de analiză a activității pentru săptămâna anterioară, ale cărei rezultate vi le vom aduce la cunoștință.