Bătaia de la hotel dintre Laurette Attindehou (37 de ani) și agresorul ei se lasă cu plângeri penale la Poliție de ambele părți. Între timp, ies la iveală detalii despre noaptea de groază pe care Laurette a trăit-o la hotel, notează click.ro.

La rândul lui, agresorul a depus plângere, reclamând că are maxilarul deplasat și un dinte lipsă, în urma altercației cu Laurette.

Laurette a explicat cum a ajuns să se cunoască inițial cu agresorul din Brașov. “Îmi pare rău față de familia mea, îi transmit mamei mele să mă ierte. Știu că am greșit, am căzut în capcana acestui agresor. Nici o femeie nu ar trebui să treacă prin ce am trecut eu. Eu îl cunoșteam de șase luni, din ianuarie. M-a abordat la ieșire din Mall Băneasa. Avea numărul meu de atunci de la o prietenă comună. Avea numere de la mai multe persoane publice, fete. Era a treia sau a patra oară când mă vedeam cu el. Știu doar că s-a recomandat că e Cristi din Brașov, că are două fetițe. Dar Cristi nu era numele lui. Dar de ordinul de restricție nu am știut”, a declarat Laurette, în lacrimi, la Xtra Night Show, potrivit sursei citate.

