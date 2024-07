Poliția Suceava a prezentat astăzi detaliile accidentului de ieri cu două autotrenuri de pe DN 17 de la Vama în urma căruia cei doi șoferi au ajuns la spital. Potrivit Poliției Suceava, vineri, în jurul orei 16:30, în timp ce un bărbat conducea ansamblul rutier pe DN 17, în localitatea Vama, având direcția de deplasare către municipiul Câmpulung Moldovenesc, a intrat în coliziune frontală cu un alt ansamblu rutier condus de către un bărbat din orașul Frasin, localitatea Bucșoaia, care se deplasa către orașul Gura Humorului. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat vătămarea ambilor conducători auto. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, ambele rezultate fiind negative. Conducătorilor auto le-au fost recoltate și probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,vătămare corporală din culpă”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 196, alin. (2), (3) și (4) din Codul Penal.

