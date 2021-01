Poliția a făcut cunoscute detaliie accidentului rutier în care a fost grav rănit activistul de mediu Daniel Bodnar. Accidentul s-a produs luni noapte în jurul orei 2.20 pe DN17A pe raza comunei Sucevița, Bodnar fiind pasager în mașina care avea volan pe dreapta și care rula spre Marginea. Șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers spre stânga, a lovit podețul din fața unei case, apoi poarta de acces și stâlpul din dreapta al porții respective, după care a pătruns în șanț și a lovit un indicator rutier. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, pasagerul fiind testat și el, rezultatul fiind de 0,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestora li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.

