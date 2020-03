Poliția Suceava a prezentat, astăzi, detalii cu privire la modul în care s-a produs accidentul în urma căruia au murit doi bărbați. Potrivit unui comunicat de presă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00:14, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier mortal pe raza satului Clit din comuna Arbore.

Din verificările preliminare efectuate s-a constatat că un tânăr de 29 ani din comuna Marginea, conducea autoturismul pe DN 2E, dinspre comuna Marginea spre orașul Solca, iar când a ajuns pe raza satului Clit a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens. Mașina a lovit o stație de autobuz amenajată în afara carosabilului, unde a acroșat un pieton, în persoana unui bărbat de 61 ani, din comuna Arbore, satul Clit. Autoturismul a lovit apoi gardul împrejmuitor al unui imobil, după care a intrat în șanțul de pe marginea drumului. În urma impactului a rezultat decesul pietonului și a conducătorului auto. Un tânăr în vârstă de 21 de ani din municipiul Rădăuți, pasager în autoturism, a suferit și mai multe leziuni corporale, fiind preluat și transportat de o ambulanță la Spitalul Municipal Rădăuți și ulterior la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticat cu „TCC prin accident rutier, contuzie antebraț drept”.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.