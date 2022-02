Deutsche Telekom, cel mai valoros brand de telecomunicaţii din Europa, conform Brand Finance Global 500, vautiliza de acum înainte un nou logo, atât la nivel de grup, cât şi în toate companiile naționale care acționează sub marca T.

În forma 1-T-1 (digit-T-digit), logoul semnifică concentrarea în special pe participarea la viața digitală, pe activitățile durabile și pe coeziunea socială.

Scopul mărcii Deutsche Telekom este „Nu ne vom opri până când toată lumea va fi conectată”

„Abordarea noastră globală a pieței este un pilon cheie al strategiei noastre internaționale digitale și durabile de corporație”, a declarat Ulrich Klenke, Chief Brand Officer la Deutsche Telekom. „Un singur scop, o singură arhitectură de marcă, un singur logo, un singur slogan și un singur design de marcă – cu strategia noastră de marcă globală, dorim să facem perceptibilă pentru toată lumea evoluția noastră către ‘liderul telecomunicațiilor digitale’”.

Înviitor, T-ul va juca un rol mult mai activ în prezența mărcii. Se va schimba, de la o simplă etichetă de origine, devenind mai mult un punct central al comunicării. T reprezintă cea mai puternică conexiune între oameni; reprezintă participarea, încrederea și optimismul digital – și, prin urmare, reprezintă chiar scopul mărcii Deutsche Telekom: nu ne vom opri până nu suntem cu toții conectați. “Calitatea și puterea rețelelor noastre și expertiza noastră în tehnologiile digitale aduc tuturor beneficii și ne permit să adresăm împreună, ca societate, fiecare provocare. Facem acest lucru posibil având la bază calitatea înaltă a rețelei noastre, a produselor noastre inovatoare și a focusului puternic pe clienți – întotdeauna cu scopul de a îmbogăți viața oamenilor”, a explicat Ulrich Klenke, Chief Brand Officer la Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom va utiliza pentru prima dată sigla T revizuită la Mobile World Congress din Barcelona (28 februarie – 3 martie 2022)

Schimbarea la nivel mondial va fi implementată treptat, în următorii doi-trei ani. În prima etapă, compania își va schimba logoul pe canalele digitale, campaniile de comunicare și sponsorizări. Modificările din lumea reală, cum ar fi cele de pe clădiri și din magazine, vor fi implementate ulterior.

Deutsche Telekom este unul dintre cele mai valoroase și mai cunoscute branduri la nivel mondial. În prezent, experții de la „Brand Finance Global 500” plasează companiaîn top 20 la nivel mondial șie ste de departe cea mai valoroasă marcă de telecomunicații din Europa. Potrivit studiului, grupul a urcat pe locul al doilea în topul companiilor de telecomunicații la nivel mondial – după Verizon, dar înaintea AT&T și China Mobile. De asemenea, se situează pe locul doi în topul celor mai importante companii germane din lume, după Mercedes-Benz. Aceste rezultate atestă evoluția pozitivă a afacerilor companiei și strategia de succes în ceea ce privește marca.

Schimbarea logoului la nivel global şi local vine la mai puţin de jumătate de an de la repoziţionarea companiei Telekom Romania Mobile şi lansarea noii promisiuni facute clienților – „Mobil așa cum vrei. Simplu și corect”, în luna noiembrie. Schimbarea logoului va fi implementată treptat în punctele de interacțiune cu clienții, pe măsură ce compania va dezvolta noic ampanii și materiale de comunicare.

“Noul logo vine în sprijinul simplificării brandului și al apropierii de clienți, asupra cărora Telekom Mobile își concentrează eforturile, ajutându-ne în creșterea vizibilități iși digitalizarea comunicării noastre. În același timp, apartenența la un brand global atât de puternic și valoros și consistența pe care noua identitate vizuală ne-o asigură la nivel de Grup,reprezintă o forță pentru compania noastră, o dovadăîn plus a seriozității și angajamentului pe care l-am făcut pentru a oferi cea mai bună experiență clienților noștri”, a spus Andreea Cramer, Chief Commercial Officer Telekom Romania Mobile.

Odată ce a devenit un furnizor de servicii mobile mai agil și mai simplu, prin separarea de operațiunile fixe, Telekom Romania Mobile se concentrează cu prioritatea supradorințelor, așteptărilor și părerilor clienților, colectând feedback-ul acestora și căutând cele mai bune soluții pentru a le simplifica și a le îmbunătăți experiența.