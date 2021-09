Programul educațional Ajungem MARI a demarat o nouă perioadă de înscriere pentru voluntari care să le fie alături copiilor din centrele de plasament, apartamentele și căsuțele de tip familial. Doritorii, care vor face activități online și fizic alături de tineri timp de opt luni, se pot înscrie până pe 26 septembrie.

În județul Suceava, cei 58 de copii din centrelede plasament și căsuțele de tip familial din Suceava, Gura Humorului și Solca ar avea nevoie de ajutorul încă 20 de voluntari. Unii suceveni au ales deja să se implice pentru binele altora și îi vor îndruma pe noii voluntari în activitate.

„Cred că noi voluntarii suntem cei câștigați din experiența cu copiii. Să vezi bucuria unui copil care a petrecut două ore la teatru sau desenând cu creta pe asfalt, acțiuni pe care nu le-a făcut niciodată, sau poate le-a făcut extrem de rar, această bucurie a lor este neprețuită. Ei sunt foarte sinceri în exprimarea sentimentelor și a emoțiilor. Copiii nu fac nimic doar la modul declarativ, pentru ca așa e bine sau că dă bine. Astfel, după fiecare întâlnire cu copiii simți că ai mai pus o cărămidă la construcția unui om frumos de mâine. Te face să simți ești grădinarul care toarnă apă la rădăcina unei flori. Iar fără apă, o floare nu poate crește frumos”, povestește Iulia Cătălina Vuerich, 46 de ani, din experiența de patru ani de voluntariat.

Ea crede că voluntariatul ar trebui încurajat și promovat în școli, de la vârste fragede pentru că îi ajută pe copii să fie mai buni, mai responsabili.

„Consider că cea mai mare reușită a mea a fost atunci când am decis să o implic și pe fiica mea în acțiunea de voluntariat. După două module de voluntariat mi-am dat seama că micuții din centru nu au un model de familie în viața lor, nu au un model de relație mamă-fiica. Atunci am vorbit cu fiica mea, care avea atunci vreo 18 ani, să mi se alăture. S-a dovedit a fi cea mai bună decizie pe care am putut să o iau. În scurt timp copiii au ajuns să o adore pe fiica mea. Erau fascinați de legătura dintre noi două”, a mai povestit Iulia.

„Emoția întâlnirii cu copiii încălzește inima oricui. Orice pas făcut alături de un copil înseamnă un viitor adult echilibrat, încrezător în el și în cei din jur, lucru de care ei au mare nevoie. Cu cât mai mulți voluntari, cu atât mai mulți astfel de adulți”, a transmis și Iuliana Baciu-Ersen, unul dintre coordonatorii Ajungem MARI.