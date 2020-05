Continuă seria demersurilor făcute de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, privind realizarea infrastructurii rutiere de mare viteză, a autostrăzilor, în zona Moldovei. Astfel, marți, 26 mai, la București, Consiliul Județean Suceava va fi reprezentat la o dezbatere pe această temă la care vor fi prezenți Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode și Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș.

”Îmi exprim speranța că se vor discuta lucruri concrete cu prefigurarea unor soluții în sensul celor dorite de noi pentru investițiile în infrastructura rutieră de mare viteză”

Gheorghe Flutur solicită abordarea cu prioritate a realizării Autostrăzii A7, care traversează întreaga Moldova de la Nord la Sud, de la Siret- Suceava, legătură cu Bucureștiul

”Vom susține ca această rută rapidă să fie profilată ca autostradă, având în vedere intensitatea traficului. Dezvoltarea Regiunii de Nord-Est este strâns legată de construirea acestei autostrăzi. De asemenea, susținem realizarea acestei autostrăzi pe fonduri europene. Vom susține, în egală măsură, realizarea Autostrăzii A8, Iași – Târgu Mureș, precum și a Autostrăzii Nordului, care face legătura Suceava – Vatra-Dornei – Bistrița – Satu Mare. Îmi exprim speranța că se vor discuta lucruri concrete cu prefigurarea unor soluții în sensul celor dorite de noi pentru investițiile în infrastructura rutieră de mare viteza, pentru realizarea acestor autostrăzi extrem de importante pentru zona Sucevei”, a spus Flutur.