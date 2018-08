La sediul Casei Județene de Pensii a avut loc marți dimineață o dezbatere publică pe marginea proiectului Legii Pensiilor care urmează să fie supus discuției Parlamentului în sesiunea din această toamnă. A fost prezentă conducerea instituției sucevene în frunte cu directorul executiv Constatin Boliacu și reprezentanți ai asociațiilor de pensionari, ai confederațiilor sindicale și societății civile și ai Prefecturii Suceava. Dezabaterile care au decurs constructiv și civilizat au fost precedate de o trecere în revistă a noilor reglementări cuprinse în lege, trecere făcută de Constantin Boliacu.

Modificările pe care le aduce noua lege pornesc chiar de la definiția pensionarului care este persoana care a realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani și nevăzătorii care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare. Printre noutăți se numără și introducerea unor noi perioade asimilate stagiului de cotizare. ”În stagiul de cotizare s-au introdus masteratul și doctoratul. Acestea sunt recunoscute doar în situația în care au fost urmate pe durata studiilor normale ori a unui ciclu de studii universitare”, a spus Boliacu.

O nouă formă avantajoasă de pensionare pentru femei

De asemenea, legea reglementează o nouă formă avantajoasă de pensionare pentru femei. Astfel, vârsta standard de pensionare în acest caz se va reduce cu 6 ani în următoarele condiții: să fie realizat stagiul minim de cotizare și să aibă cel puțin 3 copii născuți și crescuți până la 16 ani. ”Ca bonus legea prevede câte un an în plus de reducere a vârstei standard de pensionare pentru fiecare copil în plus începând cu al patrulea”, a precizat șeful Casei de Pensii Suceava.

Proiectul noii Legi a Pensiilor introduce pensia de invaliditate. ”Se introduce condiția stagiului minim de cotizare. Aceasta nu înseamnă că persoanele care au un stagiu mai mic nu vor primi pensie sau nu vor mai încadrate în grad de invaliditate. Aceste situații vor fi reglementate prin legea privind indemnizațiiel sociale, ca indemnizație socială de invaliditate. Se redefinesc gradele de invaliditate pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale independente, în paralel”, a explicat Boliacu.

Pensia va fi calculată după o nouă formulă. Noua lege va introduce și cuantumul minim al pensiei

Conform noilor reglementări, pensia va fi calculată după o nouă formulă: numărul total de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință rezultă din împărțirea valorii punctului de pensie din anul 2021 la 25, cifră care reprezintă nivelul mediu al stagiilor complete de cotizare atât pentru femei cât și pentru bărbați prevăzute de legislațiile anterioare. Valoarea punctului de pensie va fi de 1.265 de lei în 2019, 1.775 de lei în 2020 și 1875 de lei în 2021. Valoarea punctului de referință se majorează anual cu rata inflației. Noua lege va introduce și cuantumul minim al pensiei.

”Cuantumul minim trebuie privit ca un prag minim sub care pensia rezultată din aplicarea formulei de calcul nu poate coborî. Aceste praguri se calculează doar pentru acele persoane care au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani. Cuantumul este de minim 45% din salariul minim brut pe țară garantat în plată plus 1% pentru fiecare an peste stagiul minim de 15 ani și de maxim 75%. La acordarea cuantumului minim se iau în considerare și pensiile obținute în alte sisteme neintegrate inclusiv pensiile internaționale și alte indemnizații achitate prin CTP-uri. Cuantumul pensiei minime se modifică ori de cîte ori se modifică salariul minim brut pe țară”, a spus Boliacu.

Sindicalist: ”Noi salutăm apariția acestei legi pentru că ea vine cu un plus în sistemul de pensii”

Potrivit proiectului, noua lege a pensiilor ar urma să se aplice etapizat până în anul 2021 câd va intra integral în vigoare. Proiectul noii legi a pensiilor a fost primit în general bine de cei prezenți la dezbaterile de marți de la Casa de Pensii Suceava însă au existat și unele critici. La solicitarea directorului instituției, propunerile rezultate în urma dezbaterii vor fi înaintate Guvernului. Majoritatea celor prezenți consideră că legea ar trebui aplicată din anul 2019. ”Noi salutăm apariția acestei legi pentru că ea vine cu un plus în sistemul de pensii”, a concluzionat Gabriel Buliga, liderul filialei județene a CNSLR Frăția.