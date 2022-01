Fie că discutăm despre copii sau despre adulți, vedem că presiunea pusă pe spitale în acest val nu mai este similară cu ce s-a întâmplat în Valul 4, chiar dacă avem cazuri numeroase, nu putem afirma că e o problemă în acordarea asistenței medicale spitalicești, încercăm să ținem deschise spitalele și pentru alte patologii, ca să evităm drama din 2020 și 2021, datorată deceselor din alte patologii, a anunțat ministrul Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, la dezbaterea organizată de Salvați Copiii România.

Organizația Salvați Copiii România a organizat, marți, 18 ianuarie 2022, dezbaterea online “Copiii în Valul 5. Cât de expuși sunt și cum fac față spitalele”, la care au participat:

Univ. Dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății

Dr. Alexandru Ulici, Medic Primar Departamentul Ortopedie Pediatrică – Chirurgie Ortopedie Pediatrică, manager Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, București

Dr. Mihai Gafencu, Medic Primar Pediatru, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”, Timișoara

Anca Drăgănescu, Medic Primar Pediatru, Specialist Boli Infecțioase, Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, București

Dr. Mihai Craiu, Medic Primar Pediatrie, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București

Declarații din dezbatere:

Ministrul Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila:

Nu ne confruntăm cu o explozie a cazurilor care blochează spitalele și secțiile de ATI în cazul copiilor. Nu menținem școlile deschise cu orice preț, dar trebuie să fim conștienți că educația online duce la consecințe serioase asupra acestor copii.

Sunt 337 de copii internați în secții, ieri au fost 338.

Utilitatea testelor salivare există, cu două condiții: să fie efectuate și să fie efectuate corect.

Vaccinarea sub 12 ani începe săptămâna viitoare; 60% dintre cazurile noi sunt la persoane nevaccinate.

Dr. Anca Drăgănescu, Medic Primar Pediatru, Specialist Boli Infecțioase, Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, București, a vorbit despre simptomele Covid-19 la copii:

„Febra înaltă la copiii de vârstă mică, durerea în gât, tusea cu componentă laringiană, și manifestările digestive, vărsături sau scaune modificate”.

Măsuri de prevenție: „Pe lângă cele non-farmacologice, purtarea măștii și distanțarea, vaccinarea de la 5 ani în sus, pentru care e aprobată utilizarea vaccinului ARN-mesager. Majoritatea copiilor fac forme asimptomatice sau ușoare, un număr restrâns face forme medii sau severe, dar nu e de neglijat. Pacienții imunosupresați, cu boli cronice, au indicație pentru vaccinare. Vaccinarea copiilor imunocompetenți aduce un beneficiu prin scăderea poverii bolii, ne-ar aduce un beneficiu, în ceea ce privește scăderea unui număr de spitalizări și o protecție indirectă, în apariția noilor variante de boală și ar proteja pe cei din familii care pot fi predispuși, au un grad de risc pentru o formă severă de afecțiune Covid-19. Riscul de apariție a unui caz secundar în familie e de 19% la Omicron, comparativ cu 8%, în cazul variantei Delta”.

Conf. Dr. Mihai Craiu, Medic Primar Pediatrie, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București:

„La copiii foarte mici putem să ne păcălim, Covid începe cu enterocolită acută, ieri au venit sugari cu simptome digestive, nu cu boală respiratorie. Ce remarcă și studiile internaționale: creșterea spectaculoasă a copiilor internați.

Avem 1 milion de copii în SUA, cazuri noi, diagnosticate în ultimele două săptămâni. Acolo unde școlile funcționează fără testare, e posibil să vedem și la noi o creștere spectaculoasă.

Nu severitatea e problema. Vedem mai târziu când o să apară sindroamele de inflamație multisistemică. Ce va fi mai greu pentru medicii pediatri o să vină peste o lună.”

Conf. Dr. Alexandru Ulici, Medic Primar Departamentul Ortopedie Pediatrică – Chirurgie Ortopedie Pediatrică, manager Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, București a confirmat ce a spus și ministrul Sănătății:

„Numărul de copii internați nu e de natură să ne îngrijoreze. Avem 16 copii internați, doar trei în reanimare, toți trei fiind și cu alte comorbidități”.

CONTEXT:

Organizația Salvați Copiii România a accelerat în 2021 programul de dotare a unităților medicale și prin oferirea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) în zone defavorizate la nivel național: astfel, anul trecut au fost dotate 24 de spitale, cu aparatură și echipamente medicale în valoare de 1.254.000 euro; numai în București 6 unități medicale au primit aparatură și echipamente medicale în valoare totală de 742.398 de euro.

Astfel, au fost donate Spitalului „Grigore Alexandrescu” din capitală două ambulanțe performante și aparatură medicală de ultimă generație.

Totodată, Salvați Copiii a renovat și modernizat integral secția Obstetrică-Ginecologie I a Maternității Polizu și a demarat un amplu proces de reabilitare a Blocului Operator și a Secției de Terapie Intensivă ale aceleiași unități medicale, pentru care redirecționarea unei cote de 3,5% din impozitul pe venit este o sursă vitală de finanțare.

În ultimii 11 ani, Salvați Copiii România a investit peste șapte milioane de Euro în dotarea a 102 unități medicale din toate județele țării cu 940 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea și tratarea a peste 140.000 de copii.

O parte din aceste fonduri a fost colectată prin solidaritatea socială, a celor care au înțeles că sprijinirea spitalelor din România este o prioritate socială.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: ”Când am demarat programul de combatere a mortalității infantile, știam că ne așteaptă un drum lung, însă am pus bazele unui proiect ambițios de susținere a sănătății mamelor și copiilor prin dotarea unităților medicale șiprin oferirea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) în zone defavorizate. Ni s-au alăturat imediat medici dedicați și, treptat, susținători și parteneri sociali, pe care ne bazăm în continuare. Împreună am reușit să extindem programul și către spitalele de pediatrie.

De aceea este atât de important acest mecanism de direcționare a 3,5% din impozitul pe venit, pentru că înseamnă construcție solidă.”