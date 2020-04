Pasteur Filiala Filipești S.A., unul dintre cei mai importanți producători români de preparate biologice, medicamente și produse veterinare, anunță că dezinfectantul Aldezin a fost avizat de către Institutul Cantacuzino* pentru categoria TP2 – dezinfectare în spații publice, private și industriale. Produsul a fost testat și confirmat de un laborator internațional independent, acreditat de către autoritățile competente, ca fiind eficient, într-o formulare adecvată, împotriva Coronavirusurilor umane cunoscute.

La cererea companiei, laboratorul J.S Hamilton Polonia a testat Aldezin și a certificat în luna martie a acestui an acțiunea virulicidă a dezinfectantului împotriva Coronavirusurilor umane într-o concentrație de 3%, cu un timp de expunere de 60 de minute.

Conform avizării TP2, Aldezin poate fi utilizat la dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului – care nu sunt în contact cu produse alimentare – pereților, podelelor și solului din spații private, publice și industriale, cu excepția domeniului medical. Aldezin este un dezinfectant profesional concentrat cu acțiune bactericidă, virulicidă și fungicidă avizat și pentru industria alimentară (categoria TP4), precum și pentru domeniul veterinar (categoria TP3).

Aldezin, produs de Pasteur Filiala Filipești S.A., este un produs biocid cunoscut și larg utilizat care, până în 2016, a mai beneficiat de avizare TP2. Pe fondul deficitului de dezinfectanți din România în această perioadă, compania a solicitat și a primit reavizarea Aldezin pentru utilizare TP2 conform descrierii de mai sus.

Pasteur Filiala Filipești este unul dintre cei mai importanți producători de preparate imunologice și generice din domeniul veterinar din România. Compania deține la București o capacitate de producție care realizează vaccinuri, reagenți și kit-uri de diagnostic. Pasteur Filiala Filipești deține alte două facilități de producție certificate GMP (Good Manufacturing Practices) la Filipeștii de Pădure, unde realizează soluții injectabile, comprimate, soluții orale, pulberi, suspensii și unguente din categoriile antibiotice, anti-inflamatoare, antiparazitare, produse hormonale, oftalmice și otice, vitamine, minerale și rehidratante, raticide, insecticide, cosmetice, dezinfectanți și detergenți.

Pasteur Filiala Filipești S.A. face parte, alături de Farmavet S.A. – distribuitor major de produse și soluții veterinare și FNC Pietroiu S.A. – producător de furaje animale, din grupul denumit generic** Farmavet – Pasteur.

*Potrivit art. 10 din Ordonanța militară 4 din 29 martie 2020, pe perioada stării de urgență, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” este responsabil pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv a biocidelor.

**Grupul Farmavet – Pasteur nu reprezintă o entitate juridică. Termenul denumește generic managementul integrat al celor trei entități.