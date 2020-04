Astăzi în municipiul Suceava și cele opt localități care se află în carantină totală se va începe o dezinfecție la sânge. Cei care vor realiza operațiunea sunt militarii Batalionului 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică şi Nucleară (CBRN) “Gen. Gheorghe Teleman” din Huşi. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării naționale, Nicolae Ciucă. Militarii din Batalionul 202 Huşi sunt specialişti în apărare CBRN (Intervenţie la Dezastre), acumulând de-a lungul anilor experienţă în specialitatea lor, prin participarea la exerciţii şi misiuni internaţionale.”Astazi au fost (la Suceava n.r.), au făcut evaluarea, s-au coordonat cu autorităţile locale şi mâine dimineaţă (nr.vineri) intră în procesul de dezinfecţie, acolo unde este neaparat nevoie, chiar şi în împrejurimile Sucevei”, a precizat ministrul Ciucă. Sursa foto: presamil.ro

