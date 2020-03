Primăria comunei Berchișești a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului pe raza localității. Primarul Violeta Țăran, a declarat într-o intervenție telefonică la Radio Top, că s-a făcut dezinfecție la toate unitățile de învățământ, la Primărie, cabinete medicale, oficiul poștal, postul de poliție iar ieri s-a făcut dezinfecție și la bisericile de pe raza localității. Tot de miercuri, 18 martie, s-a restricționat și accesul persoanelor în interiorul Primăriei fără însă să fie afectat procesul de soluționare a problemelor cetățenilor.

”Începând de ieri am restricționat accesul persoanelor în clădirea primăriei însă fiecare persoană din comună care are o problemă poate depune cerere sau petiție dacă este cazul în fața ușii de la intrarea în primărie. Cererile dumnealor sunt soluționate pe loc sau în zilele următoare la o dată pe care o stabilesc cu funcționarul primăriei care a preluat solicitarea. Să nu cumva să vă închipuiți că dacă omul are o urgență eu nu am să stau de vorbă cu fiecare atunci când sunt solicitată”, a spus Violeta Țăran.

Aceasta a precizat că înainte de a se agrava situația la nivel național funcționarii primăriei s-au deplasat la fiecare gospodărie în parte și au înmânat oamenilor adrese oficiale prin care îi informa cu privire la ceea ce au de făcut pentru prevenirea infectării cu coronavirus.

Violeta Țăran a arătat că de două zile pe raza comunei se află în izolare la domiciliu șapte persoane subliniind că au mai fost șapte persoane ce au ieșit din izolare fiind sănătoase.

”Noi am îndemnat oamenii la calm și îi rog pe toți să respecte ceea ce le-am făcut cunoscut prin adrese și în mediul on-line, să stea cât mai mult în casă, să evite locurile publice, să respecte condițiile de igienă impuse și cred că împreună cu calm și cu răbdare vom putea depăși această situație”, a conchis Violeta Țăran.