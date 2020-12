Într-o intervenție telefonică la Radio Top, șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Nadia Crețuleac, a declarat că în structura instituției nu mai există nici un centru de plasament clasic, după o muncă demarată în 2004, în urma apariției pachetului legislativ în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Ultimele două centre au fost închise în cursul acestui an. Nadia Crețuleac a explicat: „DGASPC Suceava a accesat fonduri, pornind de la fondurile Phare, în 2004, 2005, 2006. Suceava a avut centre mamut cu o capacitate de 600 de locuri, orfelinate, cunoscute inclusiv în lume. Cu accesarea fondurilor, cu parteneriate cu ONG-uri la nivelul județului și la nivel național, putem spune că sîntem printre primii din țară care reușim să nu mai avem nici un centru de tip clasic. Mai mult, au fost închise și centrele modulate la un moment dat, iar unele din ele, avînd capacități mai mici, au fost transformate în centre pentru adulți”. Copiii au fost mutați în căsuțe și apartamente de tip familial. Șefa DGASPC a menționat că o căsuță are o capacitate de maxim 12 locuri, iar un apartament are o capacitate de 5-6 locuri. Totodată, s-a dezvoltat rețeaua de asistenți maternali profesioniști. Potrivit Nadiei Crețuleac, un copil sub 7 ani nu poate fi plasat decît într-o familie fără grad de rudenie, la o familie lărgită sau la un asistent maternal, iar copiii cu vîrsta de peste 7 ani au măsură de protecție doar în case și apartament de tip familial ori la asistenți maternali.