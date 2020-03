In prezent, in Statele Unite, aproape 100% din automobile ajung la dezmembrari auto si sunt reciclate. Industria americana de reciclare a automobilelor este o industrie cruciala, bazata pe cererea de pe piata, cu vanzari anuale de peste 32 de miliarde de dolari. Industria dezmembrarilor auto are angajate in prezent peste 140.000 de persoane in peste 9000 de locatii din intreaga tara.

Tendinte recente de reciclarea automata

Posesorii de masini vechi, fie le duc direct la o firma de dezmembrari auto pentru piese de schimb, fie tranzactioneaza cu un dealer auto. Oriocum ar fi, masina acestora ajunge curand un material destinat reciclarii.

In centrul de colectare masini, sunt indepartate toate componentele refolosibile ale acestora, cum ar fi rotile, ferestrele, capotele, trapele, scaunele, etc. Totodata, pentru reciclarea responsabila si protectia mediului, sunt idepartate intrerupatoarele cu mercur si sunt drenate toate lichidele.

Ceea ce ramane intra in masina de tocat, dupa care se trece la sortarea resturilor. Otelul si fierul sunt culese magnetic, fiind livrate fabricilor de otel unde devin materie prima.

In fiecare an, peste 18 milioane de tone de otel provenite din automobile sunt reciclate de industria siderurgica. Aproximativ 86% din partile unei masini sunt reciclate, reutilizate sau folosite pentru producerea energiei. Din acestea, aproximativ 60% din resturi constau in otel si fier.

Otelul folosit pentru fabricarea unei masini noi contine cel putin 25% componente reciclate. Otelul reciclat din masina veche este utilizat pentru confectionarea panourilor, a trapei, a portbagajului, a usilor si a portierelor.

Oportunitati in industria reciclarii si dezmembrarii auto

Industria de reciclare si dezmembrare auto este o industrie vasta cu o cerere ridicata pentru vehiculele iesite din uz, atat in industria auto, cat si in industria otelului. Directorul general al ARA (Automotive Recyclers Association ), Michael E. Wilson, considera ca oportunitatile si importanta industriei de reciclare si dezmembrare a automobilelor sunt in crestere exponentiala. In prezent, proprietarii de masini iesite din uz au multiple optiuni pentru a le vinde. Ei isi pot vinde masinile vechi pe eBay sau direct catre centrele de reciclare si dealerii de automobile.

Provocari in reciclarea automata

Industria de reciclare auto nu este lipsita de provocari. Centrele de reciclare trebuie sa se asigure ca sunt echipate cu cele mai noi tehnologii industriale si ca pot mentine standardele practicilor de reciclare auto impuse de ARA.

Trei dintre cele mai mari provocari ale sectorului includ educatia si formarea personalului, asigurarile si achizitionarea de masini uzate.

Este intotdeauna dificil sa gasesti forta de munca buna si calificata pentru o unitate de reciclare si dezmembrari auto. Astfel, unitatile sunt nevoite sa angajeze forta de munca noua si sa ii asigure instruirea pentru a junge la competenta in domeniu. Pana la dobandirea abilitatilor necesare, eficienta este diminuata.

Asigurarile reprezinta o alte provocare semnificativa, deoarece numarul de intreprinderi care ofera asigurari compensatorii pentru lucratorii din aceasta industrie este foarte redus momentan.

Achizitionarea masinilor uzate la un pret rezonabil este o alta provocare pentru firmele din sector. Acest lucru se datoreaza faptului ca multe masini vechi sunt exportate, in timp ce altele sunt achizitionate de colectionari care sunt gata sa plateasca oricat pentru a le obtine.