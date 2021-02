Fostul primar de Fălticeni din perioada 2004-2012, consilierul județean PNL Vasile Tofan, susține că în 2004 scheletul noului spital din municipiu, început în 1991 și nefuncțional nici la această dată, urma să fie transformat în centru comercial. El a declarat, la Radio Top, că așa prevedea o hotărîre de consiliu local aprobată înainte de instalarea lui în funcție. Totodată, consilierul Tofan a afirmat că lucrările la noul spital din Fălticeni au fost reluate în 2012, grație implicării regretatului doctor Cristian Irimie, la acea vreme secretar de stat în Ministerul Sănătății. Fostul primar a spus: „Am un sentiment de culpabilitate pentru că spitalul tot nu este deschis, pentru că am fost implicat direct. Mi-e jenă, trăiesc un sentiment foarte confuz, pentru că am fost 8 ani primar al Fălticeniului. Asta exprimă evoluția societății românești în acești 30 de ani. Asta este puterea și evoluția societății românești per ansamblu. Dacă e să facem o radiografie exactă, în România s-au construit doar două spitale după 1990: la Moinești și la Mioveni. Al treilea ar fi cel de la Fălticeni. În 2004, pînă să devin primar, a ieșit din calcule continuarea lucrărilor. Inclusiv Consiliul Local dăduse o hotărîre privind transformarea scheletului construcției în centru comercial. Era o hotărîre luată mai pe sub masă și susținută de fel de fel de motivații, că-i aproape pînă la Spitalul din Suceava, că-s 25 de kilometri, că mai facem o stație de ambulanță… Fel de fel de argumente și contraargumennte”. Vasile Tofan a adăugat: „Omul care efectiv a repus probema pe tapet și a fost pilonul principal pentru reluarea lucrărilor a fost Cristian Irimie”. Construcția noului Spital din Fălticeni a fost terminată de mai multă vreme, dar investiția nu a fost deschisă fiindcă nu există toate dotările.