Monica Tatoiu a vrut să se sinucidă! Totul s-a întâmplat atunci când l-a născut pe unicul său fiu. Femeia de afaceri a mărturisit că, imediat după ce l-a adus pe lume, fiul ei s-a îmbolnăvit grav, iar medicii nu i-au oferit prea multe speranțe de supraviețuire. Într-un moment de maximă disperare, Monica Tatoiu a vrut să își încheie socotelile cu viața, notează click.ro.

„Copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor și apoi m-am rugat. Și am promis să fiu cuminte cum mama m-a învățat și nu am ascultat-o. Și s-a făcut bine. E adult acum. Cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne. L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți. E mai înțelept decât mine”, a mărturisit Monica Tatoiu în trecut, în mediul online, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

