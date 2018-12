Vineri, 14 decembrie, la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” din Fălticeni au fost dezvelite mai multe plăci comemorative acțiunea încheind practic proiectul „Eroii nu mor niciodată” aprobat și finanțat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, proiect dedicat Centenarului Marii Uniri.

Comunicat de presa

” În data de 14 decembrie a.c., începând cu orele 12.00, în continuarea manifestărilor dedicate Centenarului „Marii Uniri”, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, a găzduit un eveniment important cu o mare valoare istorică pentru instituția noastră.

Evenimentul a constat în dezvelirea unor plăci comemorative, prima în amintirea căpitanului Paul Berge, ofițer din cadrul Misiunii Franceze, conduse de generalul Henri Mathias Berthelot pentru refacerea armatei române, căzut eroic la datorie în bătălia de la Dealul Muncel – Oituz (1917), în fruntea eroilor Regimentului 16 Dorobanți din Fălticeni. De asemenea, a doua placă a fost dezvelită, în amintirea gloriosului Regiment 16 Dorobanți care a avut părinte spiritual pe „Mareșal Josef Pilsudski” din Polonia.

Suntem în fața finalizării proiectului școlii nostre, aprobat și finanțat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, intitulat „Eroii nu mor niciodată”. Prezența numeroasă de astăzi a demonstrat că întradevăr comunitatea locală din care, cu mândrie face parte și școala noastră nu și-a uitat eroii. Sub imperiul acestor evenimente, am invitat să ne fie alături distinși oaspeți.

Activitatea s-a deschis cu Intonarea Imnului Național, după care a urmat prezentarea distinșilor invitați, care ne-au sprijinit în momentele cheie din viața școlii. În continuare au susţinut alocuțiuni din partea Instituţiei Prefectului judeţului Suceava – doamna Mirela – Elena Adomnicăi, din partea Primăriei mun. Fălticeni domnul primar prof. Cătălin Coman, domnul profesor dr. Daniel Hrenciuc și din partea școlii, comandantul Ionel Postelnicu.

După alocuțiunile invitaților, comandantul școlii, a avut onoarea ca în semn de recunoștință pentru susținerea și dezvoltarea învățământului militar, să înmâneze plachete și diplome aniversare invitaților care au fost prezenți, după cum urmează:

Atașatul de Securitate Internă pe lângă Ambasada Franței la București- col. Herve Dages;

Organizația Internațională a Francofoniei – Cătălina Spînu;

Instituția Prefectului jud. Suceava – Mirela-Elena Adomnicai;

Senatul României- senator Ioan Stan;

Camera Deputatilor – deputat Alexandru Rădulescu, deputat Alexandru Băisanu, deputat Dumitru Mihalescul, Ghervazen Longher;

Consiliul jud. Suceava – vicepreședintele Gheorghe Niță și consilier județean Vasile Tofan;

Primăria municipiului Fălticeni- prof. Cătălin Coman;

G.J.R. – împuternicit adj. al inspectorului general Marian-Gheorghe Brâncoveanu;

J.J. Suceava – inspector șef lt.col. Marian Lungu;

P.J. Suceava – inspector șef cms. șef Adrian Buga;

S.U Suceava – inspector șef col. Costică Ghiață;

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava – cms. șef de pol. Ilie Poroch- Serițan;

Primăria com. Boroaia – primar Vasile Berariu;

Dr. Daniel Hrenciuc;

Maestrul Mihai Panzaru-Pim;

(r.) Ion Burlui;

Preot Ovidiu Iacob;

Preot Radu-Serban Nicolau;

Preot Cătălin Simion;

Preot Teodor Rădățanu;

Preot romano-catolic Păcurici Ioan.

Manifestările au continuat cu un recital de cântece patriotice susținut de corul școlii noastre „Glasul Bucovinei”, condus de Preotul Militar Iconom Stravrofor Cătălin Simion.

Activitatea festivă s-a încheiat cu o expoziție temporară cu obiecte și articole militare din primul Război Mondial descoperite pe teritoriul județului Suceava de către membrii Asociaţiei Prospectorii Istoriei, filiala Suceava şi nu în ultimul rând de o expoziţie de artă plastică, a colegului nostru maior Tiberiu Vlădean”.