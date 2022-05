Jocul este extrem de util in dezvoltarea fizica, sociala, emotionala si cognitiva a copiilor. Atunci cand se distreaza si se simt bine, cei mici invata lucruri noi si evolueaza armonios, iar jucariile si experienta jocului ajuta la dezvoltarea fizica si a abilitatilor motorii fine.

Jucariile educative permit copiilor sa isi foloseasca imaginatia, abilitatile creative, fizice, cognitive si emotionale. Contribuie la promovarea dezvoltarii sanatoase si armonioase a unui copil, dar si la creare unei legaturi puternice intre parinti si copii. Prin urmare, nu trebuie sa lipseasca din camera de joaca.

Importanta dezvoltarii fizice

La fiecare varsta si etapa, copiii invata si dobandesc noi abilitati motorii. Abilitatile motorii simple implica utilizarea muschilor mici de la maini si necesita coordonare ochi-mana pentru a putea manipula obiectele. Sunt abilitati pe care un copil le foloseste constant cand se joaca sau se hraneste singurel si ii confera capacitatea de a explora si interactiona cu lumea din jur, dezvoltandu-si independenta necesara pentru activitatile zilnice.

Dezvoltarea abilitatilor motorii fine

La fel ca si cele grosiere, abilitatile motorii fine se dezvolta prin exercitii, iar el mai bun mod pentru a le exersa este prin joc. Colorarea unei imagini, jocul cu plastelina, realizarea unui puzzle sau folosirea cuburilor de construit, toate implica miscari repetate care stimuleaza muschii si coordonarea ochi-mana.

Miscarile motorii fine sunt actiunile realizate de muschii mici ale mainilor, ale degetelor si incheieturilor. Coordonarea ochi-mana este stimulata atunci cand copilul coloreaza sau scrie ceva. Repetarea acestor activitati ajuta micutul sa isi perfectioneze miscarile motorii fine si sa devina mai sigur pe el.

Iata catvea idei de jocuri si jucarii educative cate ajuta la dezvoltarea abilitatilor motorii fine.

Magnetii de frigider

Parintele poate crea un patrat pe frigider cu o banda colorata si va incuraja copilul sa mute magnetii in interiorul patratului. La varste fragede, se pot folosi magneti cu fructe sau animale si, pentru a dezvolta limbajul, pe masura ce micutul le pune in patrat, parintele le poate denumi. Mai tarziu, pentru a stimula abilitatile numerice si alfabetizarea, se pot folosi magneti de frigider cu numere si cu litere.

Jucarii care copiaza obiectele reale

Poate fi un gratar de jucarie pentru gradina, un set de curatentie prin casa sau un banc de lucru pentru un mic mester. Toate contin piese care trebuie asezate si mutate, contribuind la dezvoltarea abilitatilor motorii fine. In plus, acestea sunt jucarii care permit copilului sa copieze ce fac parintii, oferindu-i satisfactia de a fi ca cei mari si stimulandu-i increderea in sine.

Instrumente muzicale de suflat

Un instrument de suflat cu clape este o jucarie care stimuleaza toate cele cinci simturi. Copiii trebuie sa isi controleze respiratia pentru a canta, iar actionarea clapelor imbunatateste abilitatile motorii fine si coordonarea ochi-mana. In plus, instrumentele muzicale sunt perfecte pentru a depista daca cel mic are ureche muzicala si talen artistic.

Jucarii de prins pesti

Sunt perfecte pentru distractia in camera de joaca, dar si la baita. Accesoriile mici sunt usor de tinu in manuta, iar prinderea pestilor cu un carlig este un exercitiu excelent pentru dezvoltarea abilitatilor motorii, a rabdarii si a coordonarii mana-ochi.

Cutia cu cuburi de construit

Este un instrument grozav pentru a exersa muschii mainilor si abilitatile motorii fine si grosiere. Cutiile pot contine cuburi din plastic sau din lemn care se pot folosi pentru a construi casute, drumuri sau gradini zoologice. Se mai pot gasi cutii cu cuburi magnetice care stimuleaza creativitatea celor mici.