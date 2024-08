Chiar dacă este perioada de vacanță în multe dintre localitățile sucevene lucrările de investiții continuă în forță pe mai multe planuri. Este și cazul comunei Satu Mare la timona căreia se află primarul social democrat Toader Adrian Lavric, reconfirmat pentru un nou mandat la alegerile locale din iunie. Edilul a arătat că pe raza celor două sate ale comunei, Satu Mare și Țibeni se află în derulare mai multe investiții benefice atât pentru locuitori cât și pentru cei care traversează sau vizitează localitatea. El a precizat că se continuă acum cu modernizarea trotuarelor la Satu Mare urmând ca aceste lucrări să fie reluate și la Țibeni și a subliniat că în aceste zile a fost finalizată asfaltarea drumului comunal DC41 care leagă Satu Mare de Dornești în lungime de 1,4 kilometri.

”Am modernizat drumul Dorneștiului prin Programul ”Anghel Saligny” cu bani de la Guvern prin Ministerul Dezvoltării. Proiectul în valoare totală de 2 milioane de euro prevede modernizarea a șase segmente de drum trei la Satu Mare și trei la Țibeni. Terminăm segmentul de drum spre Dornești unde mai trebuie făcut marcajul după care constructorul ne-a promis că va relua lucrările la celelalte două segmente din satul Țibeni. Acolo e un pic mai complexă lucrarea cu două podețe destul de mari cu deschideri de 12 metri, apărări de maluri, rigole, șanțuri betonate”, a explicat primarul. El a menționat că modernizarea infrastructurii rutiere din comună se apropie de final la Țibeni 95% din drumuri fiind deja asfaltate.

”La Țibeni infrastructura de drumuri e modernizată în procent de 95% cu cele două segmente prinse în Programul ”Anghel Saligny” ce urmează să fie asfaltate în curând. Mai rămân cam 200-300 de metri de asfaltat în zona cimitirului de la Țibeni și încheiem. La Satu Mare au mai rămas câteva ulițe înfundate. Acești bani pe care i-am primit prin Programul ”Anghel Saligny” nu puteau fi folosiți pentru modernizarea ulițelor înfundate pentru că au fost alocați cu destinație exactă. Aceste ulicioare nu intră în categoria drum pentru că sunt foarte înguste de 3-3,5 metri”, a spus Lavric.

El a mai arătat că Primăria a reușit să achiziționeze cu bani europeni atrași prin GAL un buldoexcavator multifuncțional de ultimă generație fabricat în 2024 în valoare de peste 100.000 de euro. ”Avem aprobată finanțarea iar acum firma care a câștigat licitația lucrează la proiectarea unui Centru de zi pentru copii care provin din familii defavorizate. Din primăvară ne apucăm de lucru. Este o investiție de 400.000 de euro. Va fi o construcție pe două nivele în lungime de 20 metri și lățime de 10 metri cu toate dotările. Mai avem depus un alt proiect benefic pentru cetățenii din comună care au probleme de sănătate. Este vorba de un Centru de zi pentru recuperarea persoanelor cu dizabilități neuromotorii unde se va practica acupunctura, masajul, chimioterapia. Avem și o altă investiție care nu e aprobată dar a trecut de toate etapele și am primit răspuns că va fi finanțată o investiție de 800.000 de euro. Urmărim să depunem și alte proiecte benefice comunității noastre”, a subliniat primarul Lavric.

Primarul de Satu Mare este cu ochii și pe viitoarea sesiune de proiecte care se va deschide în septembrie pentru a atrage fonduri în vederea amenajării unei piste de biciclete și trotuare. ”Ghidul solicitantului stabilește niște reguli și criterii care din păcate nu pot fi aplicate decât la Țibeni nu și la Satu Mare. De la drumul comunal până la gardul proprietarilor trebuie să fie un spațiu de 3 metri pe jumătate urmând să fie pistă de biciclete iar pe cealaltă jumătate trotuar. În plus, pista trebuie să lege câteva instituții publice între ele. În consecință doar la Țibeni putem respecta aceste condiții și vom amenaja acolo pista de biciclete pe o lungime de 1,8 km de-a stânga și de-a dreapta drumului. Așteptăm o măsură de finanțare pentru reabilitarea școlii gimnaziale din Satu Mare. Cea de la Țibeni este reabilitată și echipată cu mobilier nou iar acum o dotăm cu echipamente de ultimă generație, table interactive, laptopuri”, a explicat edilul.

Toader Adrian Lavric a mai menționat că Sala de Sport de la Satu Mare investiție de 1,5 milioane de euro realizată prin CNI va fi inaugurată în toamnă acestui an printr-un eveniment care va include o slujbă de sfințire, sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și premierea elevilor de 10. ”Sala de sport este finalizată în procent de 95%. Noi Primăria și Consiliul Local am asigurat utilitățile mai exact am montat un post trafo pentru a asigura energia electrică și am realizat un puț forat de mare adâncime pentru asigurarea apei potabile. Așteptăm cu nerăbdare inaugurarea acestui important obiectiv pentru comunitatea noastră”, a încheiat Toader Adrian Lavric.