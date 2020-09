Diaconul Vasile Demciuc a fost hirotesit arhidiacon de către arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic. S-a întîmplat pe 20 septembrie, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, la Mănăstirea „Sfîntul Ioan cel Nou”. Arhiepioscopia notează pe site-un propriu arhiepiscopiasucevei.ro că „arhidiaconul Vasile Demciuc, o personalitate recunoscută la nivel local și național prin implicarea sa în viața Bisericii și în viața culturală și academică a Sucevei, este dublu licențiat în istorie-geografie, în 1983 și teologie, în 1995, precum și doctor în istorie din 1994. În calitate de muzeograf, lector universitar, director al Departamentului de Științe Umane și Social Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare”, consilier-șef al Inspectoratului Judeţean pentru Cultură şi apoi director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Național, a desfășurat o activitate prodigioasă, recunoscută prin numeroase distincții și premii”. Arhiepiscopia precizează că este vorba, printre altele, despre obținerea Ordinului Meritul Cultural în grad de cavaler – pentru promovarea culturii – în anul 2004, a medaliilor Centenar Ion Irimescu – în 2003 și Ştefan cel Mare şi Sfînt – 500 de ani – în 2004, conferite de Ministerul Culturii şi Cultelor din România, a Medaliei Centenar Dumitru Stăniloae – în 2003, conferită de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a Medaliei Sanctus Stephanus Magnus Defensor Europae – în 2004, conferită de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei și a Medaliei Crucea Sfîntului Andrei – în 2004, conferită de Arhiepiscopia Tomisului şi Dobrogei. Autor a numeroase articole, pliante, studii, monografii și cărți despre personalități locale și naționale, precum și despre monumente din spațiul cîndva bizantin, Vasile Demciuc este, începînd cu data de 1 august 2020, consilier eparhial în cadrul sectorului Patrimoniu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pe 20 septembrie au mai fost hirotesiți arhidiaconi de către arhiepiscopul Calinic, diaconii Adrian Popa, Ilie Leonte și Daniel-Dumitru Lazăr.

