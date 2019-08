Doi ochi care nu au cunoscut până acum micile bucurii ale vieții, un trup fraged, care se agață de fiecare respirație – aceasta este, pe scurt, povestea Anastasiei, un îngeraș care a primit încă de la naștere diagnostice greu de pronunțat, dar și mai greu de suportat de către părinți și de către organismul ei fragil.

Anastasia nu a cunoscut nici măcar o clipă de bucurie de când a venit pe lume. Cu toate acestea, i-a învățat pe cei dragi să creadă mai mult ca niciodată, să spere și să se susțină reciproc – i-a învățat bunătatea. Alături de părinți putem sta noi toți, putem învăța să dăruim un gram de bunătate, un gram de speranță.

Paralizie cerebrală dischinetică, tulburări în dezvoltare specifice mixte, modificări imagistice crebrale – encefalomacie multichistică fronto-parietală dreaptă și stângă, angiomatozsă leptomeningeală aspect irm cerebral, incontinenția pigmenți, cataractă congenitală – toți acești termini medicali atârnă greu de trupul mărunt al Anastasiei, o copilă care a venit pe lume ca o luptătoare, o luptătoare care învinge cu fiecare respirație.

Suferințele prin care Anastasia și părinții ei trec în fiecare minut pot fi alinate cu gesturi mici pe care le putem face cu toții – gesturi mici, dar care contează atât de mult. Anastasia, această minune care ne dă lecții de viață chiar prin lupta ei continuă cu acest destin al ei, mănâncă doar păsat, și pe acela – cu greu. Nu poate să stea în șezut, nu poate să își țină căpuțul, iar convulsiile nu îi permit dezvoltarea normală.

Diagnosticele sunt grele, suferința părinților este incomensurabilă, iar chinurile prin care o mânuță de om trece în fiecare zi nu pot fi descrise în cuvinte. Procedurile sunt complicate și numeroase, iar tot ceea ce putem face noi este să fim umani, să dăm bobul nostru de speranță în povestea Anastasiei, să credem într-un final fericit și să ne facem părticica noastră.

Anastasia Ivan are un an și 6 luni, timp în care a îndurat cât nu îndură alții într-o viață întreagă. Are nevoie de ajutorul nostru pentru a aduna cei 30.000 de euro de care are nevoie pentru operație și tratament, la clinica LIV Hospital și ROMATEM.

Modalități de susținere a campaniei umanitare

Există mai multe modalități de a dona pentru cazul Anastasiei, cea mai la îndemână fiind varianta de SMS de 2 Euro la 8832 cu mesajul ”Anastasia”. Numărul de SMS 8832 este valabil în perioada 1 August – 31 August 2019 și nu se percepe TVA pentru donațiile realizate de pe abonament. În cazul cartelelor preplătite, TVA-ul a fost reținut la achiziționarea creditului, costul total al SMS-ului fiind de 2 Euro. Până în prezent, au fost trimite aproximativ 700 SMS-uri a câte 2 Euro.

Donațiile se pot face și direct de pe site-ul Asociației ”Salvează o inimă”, prin card sau Paypal, suma minimă care poate fi donată este de 2 Euro. Persoanele juridice pot susține acest caz printr-un contract de sponsorizare. Contractul trebuie completat și trimis prin poștă sau curierat rapid la adresa Asociației (Sat Boscoteni, Comuna Frumuşica, Judeţul Botoşani).

Nu în ultimul rând, cei care doresc să o vadă pe Anastasia zâmbind din nou pot dona direct în conturile Asociației, cu mențiunea ca în momentul în care se face donația, să se specifice numele de familie al copilului – Caragea.

Conturile în care se poate dona sunt:

· Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

· Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

· Cont USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

Datele Asociației:

Denumire entitate: Asociația ”Salvează o inimă”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL Banca Transilvania Botoșani