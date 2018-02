Adevaratele vedete sunt bijuteriile. Cum sa te saturi sa le privesti?

Bijuteriile cu pietre pretioase ale vedetelor care pasesc pe covorul rosu de la Cannes iti iau ochii la propriu. Chiar daca festivitatile Festivalului de fim de la Cannes s-au incheiat, nu e niciodata prea tarziu sa revezi si sa admiri bijuteriile unicat purtate de staruri pe covorul rosu.

In astfel de momente, vedetele palesc in fata bijuteriilor spectaculoase pe care le poarta la vedere, in gratioasa defilare. Marile case de bijuterii se intrec in a impodobi trupurile vedetelor care pasesc pe covorul rosu cu bijuterii dintre cele mai pretioase. Smaraldele si diamantele nu mai sunt de mult o raritate pe covorul rosu, sunt prezente la tot pasul si au mare trecere printre staruri. Pe langa bijuterii cu pietre pretioase, diamante sau smaralde, vedetele s-au afisat si cu bijuterii cu safire sau perle.

Ce vedete s-au remarcat purtand bijuterii cu diamante sau smaralde pe covorul de la Cannes?

Salma Hayek a ales sa poarte la o tinuta all black un colier statement, spectacular, care i-a imbracat complet gatul si decolteul. Bijuteria era formata din aquamarine de 78 de carate, perle si diamante, oferite de un renumit designer francez. Colierul plin cu pietre pretioase face parte dintr-o colectie de bijuterii de lux, inspirate din aura specifica Orientului Indepartat, cu zone acoperite de zapada.

Uma Thurman a accesorizat rochia intr-o nuanta ivoire, cu decolteu spectaculos, cu un set format din colier, bratara si cercei cu diamante, semnate de un bijutier italian de renume. Drapajele rochiei si decolteul au fost perfect asortate cu designul colierului, la baza gatului si cu cel al bratarii.

Actrita si fotomodelul italian, Monica Belucci, a ales sa poarte la o rochie cu decolteu generos, din voal bleumarin, un set de bijuterii, format din un colier statement, cu o piatra impresionanta de culoare albastru in centru, demn de o printesa si o pereche de cercei cu pietre. Coafura, aleasa de frumoasa italianca, a complimentat spectaculos pretiosul colier.

Celebrul ingeras de la Victoria’s Secret, Sara Sampaio, a ales sa iasa in evidenta cu o pereche de cercei statement cu diamante si smaralde, ce i-au pus in valoare ochii verzi si trasaturile angelice. Tanarul ingeras a ales sa nuanteze look-ul cu un ruj rosu senzual.

Actrita si fotomodelul francez Laetitia Casta a ales sa poarte o pereche de cercei cu diamante si perle, de mari dimensiuni, completand spectaculos un outfit simplu.

Renumitul designer francez de bijuterii, al vedetelor care pasesc pe covorul rosu, nu s-a zgarcit cand i-a oferit frumoasei actrite Charlize Theron, in dar, o pereche de cercei impresionanti cu diamante in forme de para si inima, de diferite carate. Parul blond, lejer si rochia neagra, din dantela au fost scoase in evidenta de minunata bijuterie cu diamante. O adevarata placere sa le privesti, atat pe actrita, cat si bijuteriile purtate de ea.

Tanarul model Lotie Moss, sora celebrei Kate Moss, a ales sa poarte un set format dintr-un colier si cercei din aur roz, cu diamante, turmaline si smaralde, semnate de un alt celebru designer, preferat de vedetele de la Holywood. Culorile spectaculoase ale smaraldului, imbinate cu celelalte din colier au transformat-o pe micuta vedeta intr-o zeita.

Rihana nu s-a putut abtine nici de aceasta data sa iasa in evidenta. Accesoriile de baza ale artistei, tatuajele, au fost eclipsate de bijuteriile spectaculoase, alaturate la o tinuta complet alba. Cerceii cu cristale, diamante si smaralde, bratarile spectaculoase cu diamante si inelele cu diamante si smaralde, din colectia al carui nume il poarta, a unui renumit designer francez, au incadrat perfect stilul nonconformist si trasaturile ciocolatii ale cantaretei.

Incercand sa-si scoata in continuare in evidenta trasaturile frumoase ale fetei, peste care trecerea timpului nu a lasat prea multe urme, Pamela Anderson a purtat o pereche de cercei de mari dimensiuni, din aur roz cu multe diamante albe, semnate de un designer italian.

De asemenea, Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Juliette Binoche, Izabel Goulart, Eva Longoria sau Julianne Moore au preferat sa-si impodobeasca tinuta cu cercei spectaculosi cu diamante si smaralde.

Celebra actrita Kristin Scott Thomas a ales sa-si evidentieze culoarea ochilor cu ajutorul unei perechi de cercei cu diamante si smaralde.

Si alte staruri care au pasit pe covorul rosu de la Cannes au eclipsat audienta cu bijuterii, cercei sau coliere, cu diamante si smaralde, atragand toate privirile. O adevarata placere sa le revezi de fiecare data, potrivit www.bespecial.ro/bratari-argint.