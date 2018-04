Emoţii mari pe Aeroportul Otopeni, unde Diana Belbiţă şi-a revăzut mama şi protenii apropiaţi. Tânăra s-a întors din Republica Dominicană după ce a fost eliminată prin votul telespectatorilor de la „Exatlon”. Obosită şi cu câteva kilograme în minus, luptătoarea s-a bucurat de revederea cu cei dragi, notează click.ro.

„De mami mi-a fost cel mai dor. Și în momentul în care am primit scrisoarea de la ea, mi-am dat seama că pe ea nu pot să o păcălesc. Eu chiar am refuzat pe perioada competiției să mă bandajeze, tocmai ca să nu le transmit celor de acasă ceva negativ, să nu înțeleagă că sunt accidentată. Am încercat să ascund lucrul asta, însă de mami nu am putut să ascund.”, a subliniat campioana, care a adăugat că îi este dor de antrenamente și că va urmări în continuare emisiunea și își va susține coechipierii din față micului ecran, potrivit sursei citate.

