Fanii reality-show-ului „Ferma – Un nou început” de la PRO TV sunt cu ochii pe cele două cupluri bine sudate: Brigitte Năstase cu Florin Pastramă şi Diana Belbiţă cu Marius Crăciun. Deşi au multe în comun şi le stă tare bine împreună, iată că perechea de sportivi îşi va spune Adio!, după stingerea reflectoarelor. Diana a acceptat un contract ca luptătoare, peste hotare, potrivit click.ro.

Între ei doi nu poate fi mare dragoste, mai scrie aceeași sursă, căci ambii pun acum cariera sportivă pe primul loc. Înainte de a intra în „Fermă”, Diana a spus ce bărbaţi taie din start de pe listă: „Nu îmi plac băieţii pămpălăi care fac efectiv ce le zic eu. Atunci nu mai e nimic interesant. Dar nu îmi plac nici aceia încăpăţânaţi care au senzaţia că dacă ei zic ceva eu trebuie să fac ca ei.”

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-diana-belbita-si-ninja-marius-craciun-obligati-sa-se-desparta-dupa-ferma