Diana Dumitrescu, în vârstă de 40 de ani, vrea să își schimbe religia! Actrița a povestit pe larg cum a ajuns în acest punct în cadrul podcast-ului lui Nasrin Ameri, mărturisind că așa a învățat să se roage și cum să comunice cu Dumnezeu, notează click.ro.

Invitată în podcast-ul lui Nasrin Ameri, Diana Dumitrescu a dezvăluit că se convertește de la religia creștin-ortodox la cea penticostală. Actrița a precizat că este alegerea ei, acolo fiind locul unde l-a descoperit pe Dumnezeu și acolo a vorbit cu El.

„Nu știam să mă rog. Am învățat să mă rog și cum să-i cer lui Dumnezeu lucrurile de care consider că am nevoie, dar totuși le las în mâna lui pentru că el stie mai bine. Îmi doresc să mă convertesc la penticostali. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu acolo. Este numai alegerea mea și indiferent cine sau ce îmi spune, este convingerea mea și dorința mea de a face acest lucru. Eu acolo l-am găsit pe Dumnezeu. Acolo am rezonat și acolo am vorbit cu Dumnezeu. Acolo mi-a răspuns la întrebări prin diverse forme. În momentul în care viața ta este mai liniștită, mai blând și mai bună, și cu tine și cu cei din jur, prin prisma a ceea ce se întâmplă acolo, este alegerea mea dacă o să fac asta”, a spus Diana Dumitrescu, în podcast-ul „Ameritat cu Nasrin”.

Sursa foto: Facebook

